Il Palio 2025 dedicato al tema del lavoro

Il Museo della Carta ha ospitato la presentazione del Palio di Fabriano 2025, occasione durante la quale sono stati presentati i bozzetti delle tradizionali infiorate e illustrato il tema scelto per questa edizione. Alla presenza delle autorità comunali, degli artisti, dei rappresentanti delle porte storiche cittadine, è stato avviato il percorso che condurrà alla manifestazione in programma dal 13 al 24 giugno.

"Con la presentazione, da parte dell’Ente Palio e delle quattro Porte, dei bozzetti delle infiorate, l’edizione 2025 del Palio di San Giovanni Battista ha preso ufficialmente il via – ha detto la sindaca Daniela Ghergo -. Un’edizione dedicata al tema del lavoro, della trasmissione del saper fare ai giovani, del patrimonio di conoscenza e tradizione che nel passaggio generazionale rappresenta il presupposto e il motore dello sviluppo e del futuro. Sono temi attualissimi per la nostra città che sta affrontando un momento di transizione in cui sarà fondamentale credere e investire nel sapere e nella conoscenza, e fornire ai giovani questi strumenti di emancipazione.

Le Porte hanno presentato quattro bozzetti di grande impatto visivo e di grande significato evocativo, che grazie al lavoro prezioso degli infioratori prenderanno forma e vita, arricchendo il Palio con opere che hanno raggiunto il livello di vere e proprie creazioni artistiche di grande qualità. Il Palio anche quest’anno si svolgerà nei luoghi caratteristici del centro cittadino, e vedrà nella nostra bellissima Piazza del Comune il fulcro degli eventi, simbolo di condivisione e di unità e dell’orgoglio della nostra città".

Il tema è "Da garzoni a fabbri, da laburenti a mastri cartai, da apprendisti ad artigiani: le arti e le botteghe medievali, fucìne di giovani talenti", un titolo che richiama le radici identitarie della città e che pone al centro il valore della formazione, della manualità e della trasmissione del sapere. Le infiorate, da anni protagoniste del Palio, rappresentano una delle espressioni più apprezzate della manifestazione, capaci di unire arte, tradizione e spirito comunitario.

I bozzetti presentati sono stati realizzati da Chiara Martinelli per Porta del Borgo (mette in scena il legame tra generazioni, attraverso la rappresentazione della donazione rituale dell’obolo e delle cere), Luigi Stefano Cannelli – Porta Cervara (al centro la trasmissione del sapere e il valore formativo dell’artigianato), Marco Duati (Porta del Piano) con un padre che accompagna il figlio nella scoperta dell’arte che si trasforma in fantasia e futuro e Porta Pisana da Gianmarco Angeletti e Simone Salimbeni che celebrano la crescita dei giovani artigiani e l’orgoglio di appartenenza.