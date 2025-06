Il Palio si avvicina al clou: oggi i giullari e la benedizione degli arnesi in cattedrale

E’ nel pieno il Palio di San Giovanni Battista a Fabriano. La Città della Carta infatti, in occasione della festa del Santo Patrono che cade martedì, ultimo giorno, è totalmente calata nel Medioevo, al tempo della signoria dei Chiavelli. Sono in tutto dodici giorni intensi di eventi tra spettacoli, artisti di strada, rievocazioni di combattimenti, infiorate, hostarie, cortei, botteghe e laboratori, mostre e convegni, pensato per offrire al pubblico un’immersione nel passato. Tanti i visitatori anche da fuori attesi per questo fine settimana.

Oggi alle 18.30 alla pinacoteca "Bruno Molajoli" rievocazione guidata "Gaspare, lo speziale dei Chiavelli", la bottega rivive attraverso oggetti e documenti, alle 18 all’oratorio della Carità convegno storico "Da garzoni a fabbri, da lavorenti a mastri cartai, da apprendisti ad artigiani", le arti e le botteghe medievali, fucine di giovani talenti.

Alle 21 nella cattedrale di San Venanzio la benedizione degli arnesi e alle 22 in piazza della cattedrale lo spettacolo dei giullari del Corvo.

Domani invece alle 11 al palazzo del Podestà inaugurazione della mostra "L’evoluzione dell’abito storico dal 13esimo al 15esimo secolo", alle 11.30 alla pinacoteca altro appuntamento con la rievocazione guidata e alle 16.30 in piazza del Comune "Borghi e botteghe medievali" di La Charta et altre mercanzie e caccia al tesoro del mastro cartaio. Una 31esima edizione ricca di contenuti e significato, dedicata quest’anno alla vocazione artigiana e manifatturiera della città, alla trasmissione del sapere tra generazioni: "arti e botteghe medievali fucine di giovani talenti". Ogni sera si respirano gli odori e i profumi anche nelle osterie sapientemente allestite dai rioni. Proseguono anche gli allenamenti serrati per atleti, fabbri e garzoni alla ricerca del miglior tempo in vista della Sfida del Maglio di martedì, preceduta come di consueto dal Palio dei Monelli del giorno precedente.