Il Palombina Vecchia fa festa per i 40 anni

Per gli appassionati di ieri è il caro e "vecchio" Cral. Per tutti, oggi, è il Palombina Vecchia. Passato, presente e futuro nel prestigioso traguardo raggiunto dalla società di via Liguria: i quarant’anni di attività sportiva. "Siamo partiti nel 1983 da un’idea condivisa con il mio amico Giovanni Baroni e dalla nostra comune passione per il calcio giovanile - commenta il presidente Gianfranco Paradisi -. Baroni, all’epoca, era da poco tornato dalla Svizzera dove si era recato per lavoro e dove aveva giocato da portiere ad alti livelli. Io in quel periodo ero consigliere dell’associazione Cral Palombina Vecchia, presieduta da Arturo Francella. Proprio in quell’anno effettuammo l’iscrizione alla Figc con la denominazione Cral". La prima squadra gialloverde? Con i ragazzi classe ‘74, guidati in panchina proprio da Baroni.

Negli anni il Cral è diventato un punto di riferimento nel quartiere: "Dalle prime difficoltà – continua Paradisi - non avendo strutture sportive adeguate, con pochi ragazzi, ma anche con tanta passione e determinazione, abbiamo sviluppato qualcosa di importante". Per capirci: la scuola calcio conta attualmente 350 iscritti tra vivaio, riconosciuto d’elité, e seniores. Tra gli altri volti storici anche Leonardo Agostinelli, il direttore sportivo che parla di un progetto calcistico nei termini, anche, di "un progetto sociale rivolto principalmente ai giovani e capace di coinvolgere tutta Falconara". Da qualche anno il Palombina Vecchia, peraltro, si è affiliato al Parma elaborando metodologie di allenamento interessanti. Qualche giorno fa una grande festa di fine stagione al campo intitolato a Marcello Neri, gloria della Falconara del calcio. Vi ha preso parte anche il sindaco Stefania Signorini e, soprattutto, le anime della Palombina dello sport: ragazzi, famiglie, dirigenti. Buon compleanno, vecchio Cral. E un brindisi ai tuoi primi 40 anni.

Giacomo Giampieri