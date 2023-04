Il Pan bulit sa l’agnel "Il segreto è riscoprire gli antichi sapori"

Si affida alla tradizione e a un concentrato di sapori marchigiani lo chef Trestelle Michelin Mauro Uliassi che propone la ricetta del ‘Pan bulit sa l’agnel’ (Pane bollito con agnello). "Sminuzzare le verdure dopo averle lavate e asciugate farle soffriggere nell’olio – spiega - aggiungere la carne d’agnello, il macinato e la salsiccia e rosolare. Aggiungere la conserva di pomodoro e bagnare con vino bianco. Salare e pepare, aggiungere il peperoncino e poi la passata di pomodoro.

Lasciare cucinare a fuoco moderato e poi lento per circa due ore". Togliere la carne d’agnello e ripulirla dal grasso poi triturarla finemente e poi rimetterle nel sugo". Una ricetta che lo chef, patron del ristorante Uliassi che nel novembre 2018 è stato insignito della Terza Stella Michelin, ripropone per riscoprire gli antichi sapori: "È importante la preparazione del tegame – afferma – il mio consiglio è di prendere una teglia rettangolare o quadrata, imburrarla all’interno, tagliare il pane a fette sottili, preparare le uova sbattute, il formaggio grattugiato, il brodo di carne che deve essere circa un litro e mezzo. Poi cospargere il fondo del tegame con il sugo, mettere un solaio di fette di pane con sopra l’uovo sbattuto, inzuppare il tutto con il brodo bollente (non coprire) quindi seguire con il sugo, il formaggio".

E via il primo strato pronti per gli altri: "Di nuovo con il pane, uovo, brodo, sugo, formaggio – prosegue – di questo farne tre o quattro strati a seconda dell’altezza del tegame che abbiamo preparato.

Una volta terminato, mettere in forno ben caldo (200°) per 2025 minuti prima i servirlo caldo e tagliarlo a scacchi". Il ristorante sul porto di Senigallia è un’eccellenza nell’eccellenza dove i sapori antichi vengono rivisitati con nuove ricette per regalare ai clienti un’esperienza da più di trent’anni: "Oggi siamo un team di oltre 30 persone e il nostro ristorante è valutato con 3 stelle Michelin, 5 cappelli Espresso, 3 forchette del Gambero Rosso" - afferma lo chef - Semplice e contemporanea, la cucina del ristorante Uliassi affonda le sue radici nelle tradizioni della Riviera Adriatica, giocando con le contaminazioni. "Ci ispiriamo al profumo del mare, ma ci piace cimentarci anche nella selvaggina.

Ogni anno nei Lab presentiamo 10 piatti inediti, che si affiancano al percorso Classico delle proposte storiche" - conclude – Piatti da provare come un’emozione, un’esperienza singolare a riconfermarlo sono i numerosi riconoscimenti che da sempre chef Uliassi riceve e che hanno fatto del suo ristorante un’eccellenza nazionale.

Silvia Santarelli