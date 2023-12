Il panettone di Marche a Morsi: parte del ricavato alla Croce gialla

Un panettone per la Croce gialla di Agugliano. Caffè, mistrà e cioccolato fondente, il fine pasto di Natale marchigiano in un panettone. Il panettone di Marche a Morsi, realizzato con ingredienti di prima qualità dal panificio Sestilli di Agugliano, è un tripudio di profumi e sapori. E’ stato pensato proprio per concludere con eccellenza il pasto di Natale. Quello di Marche a Morsi e del Panificio Sestilli vuole essere anche un panettone solidale perché parte del ricavato sarà devoluto alla Croce Gialla di Agugliano, associazione molto operativa in paese. Le prenotazioni sono aperte fino al 10. "A nome di tutta la Croce Gialla di Agugliano odv, esprimiamo i nostri ringraziamenti per il bellissimo gesto voluto e creato da Marche a Morsi di Graziano Stacchiotti e Melissa Mondati – dicono dalla onlus -. Un sentito ringraziamento va al nostro pasticciere di fiducia Marco Sestilli per la realizzazione di tale progetto. I ricavati che riceveremo saranno aggiunti alla sottoscrizione in atto per l’acquisto di una nuova ambulanza".