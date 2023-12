Il Papa è vicino alle Magliette Bianche

Ha salutato "la delegazione dei cittadini italiani che vivono in territori ufficialmente riconosciuti come molto contaminati e che da tempo ne attendono la bonifica", esprimendo "solidarietà a queste popolazioni" e auspicando "che la loro voce sia ascoltata". Queste le parole pronunciate da Papa Francesco, domenica scorsa, in occasione dell’Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice si è rivolto ai rappresentanti delle Magliette Bianche italiane, realtà che riunisce le donne e gli uomini che dai Siti di interesse nazionale (Sin) "chiedono giustizia, le bonifiche e una svolta nella protezione dell’ambiente e della salute". Nello striscione esibito al Santo Padre era citata anche Falconara. Il comitato Mal’aria ha ringraziato il Santo Padre che "non ha esitato a raccogliere ancora una volta la nostra richiesta di attenzione" e "le delegazione di cittadini delle Magliette Bianche Italiane che domenica è stata fisicamente presente in piazza San Pietro per dare voce a tutte le località inquinate e contaminate d’Italia". In città, intanto, le associazioni ambientaliste stanno organizzando la manifestazione ‘Fermiamo il disastro ambientale’ per sabato 27 gennaio, alle 15.30, in piazza Mazzini.