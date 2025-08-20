Il paradosso dei bus vuoti. La linea 12 senza nessuno, mentre le altre scoppiano. Disagi e attese al capolinea

Conerobus, l’ennesima giornata di disagi e disservizi per l’utenza in questa seconda settimana di orario estivo-festivo che si concluderà sabato prossimo. Resta ancora un mistero il motivo per cui la linea ‘10’ verso la Fincantieri sia stata cancellata per le corse del primo mattino. Anche ieri un caos indescrivibile a bordo dell’1/3 delle 5 dove si sono convogliati oltre un centinaio di operai del cantiere, in parte arrivati con la linea 44 da via Ruggeri, alla Baraccola. Da alcuni giorni, vista la malaparata, il servizio programmazione di Conerobus ha previsto una corsa doppia su quella tratta, piazza Ugo Bassi-piazza Kennedy, ma anche ieri mattina i due mezzi non sono riusciti a contenere tutti i passeggeri, con quelli rimasti sul marciapiede raccolti dall’1/4 successivo. Al netto dei vincoli contrattuali - come spiegato dal direttore generale di Conerobus, Paride Gasparini, in un’intervista qui a fianco – resta difficile capire perché quelle corse vitali siano state cancellate mentre la ‘12’, sempre vuota perché i cantieri della nautica di lusso alla Zipa sono praticamente chiusi, continua a viaggiare vuota ogni mezz’ora tutti i giorni. Ormai indietro non si torna e il servizio urbano resterà precario con il suo orario festivo di due settimane mentre i servizi aggiuntivi, come appunto la linea ‘12’ e la ‘95 dei Borghi’, pur altamente improduttive, non abbiano subìto alcuna modifica. Mancano quattro giorni prima della ripresa dell’orario estivo ordinario, comunque già gravato dal taglio di svariate corse rispetto al 2024, vittima dei primi tagli di corse rispetto agli anni precedenti. Due anni di tagli di corse, i primi da quando esiste Conerobus, se si eccettua la straordinarietà del periodo pandemico. L’orario estivo ordinario resterà in vigore fino a metà settembre quando, con l’inizio delle scuole, tornerà quello invernale, in attesa della revisione globale del servizio che dovrebbe portare un taglio del 10% delle corse. Tornando alla situazione del servizio di ieri, l’azienda ha garantito la copertura da eventuali sovraccarichi di passeggeri nelle ore di punta tenendo a disposizione due autobus di riserva pronti a entrare in azione. Corse di riserva di cui c’è sempre stato bisogno. Ieri, inoltre, al Piano era giorno di mercato e c’è stato movimento. La razionalizzazione delle corse ha avuto i suoi soliti effetti, con le linee principali (2, 1/3 e 1/4) sempre affollate in mattinata. Attese si sono verificate anche alla stazione ferroviaria al momento degli arrivi dei treni regionali da sud, est e nord. Le solite corse doppie, con gli orari poco coordinati, vedi il 22 e la linea R verso la Baraccola, hanno caratterizzato il resto del mattino, mentre nel corso della giornate le cose sono andate via via migliorando.