Il paradosso di Francesco "Io invalido: chi mi assiste sul bus dovrà pagare"

di Nicolò Moricci

Invalido civile al 100% costretto a pagare l’accompagno sul bus. È quanto accaduto a Francesco Rainone, poliomielitico dall’età di 4 anni e costretto su una seggiola a rotelle. Ex dipendente pubblico – lavorava all’ufficio ragioneria del Comune di Ancona – Rainone racconta quella che lui ritiene sia "un’ingiustizia. Non tanto per me – dice – quanto per chi è messo peggio, per chi non arriva a fine mese, anziani compresi". Riavvolgiamo il nastro della vicenda: Rainone si reca agli uffici Conerobus per rinnovare l’abbonamento mensile. Lui, godendo della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento, aveva diritto (fino a qualche giorno fa) a un abbonamento mensile per fruire dei mezzi pubblici al costo di €1.85: "L’accompagnatore viaggiava con me gratuitamente, ho il tesserino con scritto ‘accompagnatore gratis’" - spiega. "Qualche giorno fa, mi è stato invece detto che d’ora in poi l’accompagnatore dovrà pagare il biglietto o l’abbonamento. Mi chiedo come sia possibile che in uno Stato che si professa al fianco dei più deboli ci siano continui rincari. Sono sempre i più fragili a farne le spese. Io, grazie al cielo, riesco a pagare questi pochi euro di abbonamento, ma penso a chi, fa ulteriori salti mortali per arrivare a fine mese. Se aumenta tutto, di quali aiuti parliamo? Sono stanco di sentire parole buttate al vento, vorrei che gli aiuti fossero concreti". Tra accompagno, pensione di invalidità e di vecchiaia (l’uomo ha 67 anni), Francesco percepisce mensilmente 1800 euro: "In una famiglia con un disabile a carico di questa somma ci fai poco. La coperta – tra affitto, accudimento e spese personali – è sempre più corta. Quando sono andato alla Conerobus ho ribadito di aver sempre usufruito dell’accompagnatore gratis, come in treno, e la signora dell’azienda mi ha risposto che ‘la Regione ha cambiato le carte in tavola’. Le tasse le ho sempre pagate, ho speso una vita e quanta rabbia sapere di gente che non ha mai lavorato e che percepisce la mia stessa somma: mi pare poco carino". Rainone ne fa una questione di principio: "I servizi sociali mi hanno detto che di questo cambio di regole non sanno nulla". Francesco non ha più la macchina e l’autobus lo prende spesso: "Andare da solo non mi va. Primo, perché le pedane per la carrozzella non sempre funzionano e secondo perché l’autista deve pensare a guidare e non può controllare che io rimanga fermo sul mezzo in transito. Se Ancona presti poca attenzione alle persone diversamente abili? Beh, fate un giro per la città: vi renderete conto di quante barriere architettoniche ci siano ancora".