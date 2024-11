Il paradosso: società in panne, squadra top

La partita perfetta o quasi. Quella giocata domenica dal Castelfidardo, in casa, contro la Forsempronese, schiantata con tre gol. Una doppietta di Braconi (un gol per tempo) e poi il guizzo di testa di Ausili che stendono la quarta forza del campionato. Domenica i biancoverdi sono partiti a razzo, "in una partita dove abbiamo dato più del solito - conferma il bomber fidardense, Lorenzo Braconi, classe 2002 -. E’ stata la partita del riscatto, perché venivamo dalla sconfitta di L’Aquila, quasi immeritata e ci servivano questi tre punti. Di fronte avevamo una squadra forte, organizzata, ma ci siamo comportati bene e quando stiamo bene riusciamo a portare a casa il risultato". Due gol, uno di piede e uno di testa, per l’attaccante di casa festeggiati davanti ai propri tifosi. "Quando fai gol è sempre un’emozione unica, è bello, soprattutto è fantastico perché sono di Castelfidardo, ma guardo anche il lato della squadra, il collettivo. E quindi è ancora più bello aver segnato per portare a casa punti per il Castelfidardo". Che questa settimana è atteso da tre impegni. Domani tornerà in campo per la Coppa Italia a Senigallia. "Ci prepareremo bene anche per la Coppa. La Vigor Senigallia è un’ottima squadra, piena di giocatori importanti per questa categoria, ma daremo come sempre tutto e quello che vogliamo portare a casa è sempre la vittoria". Di gruppo. E per gruppo si intende squadra e staff tecnico, con in primis mister Marco Giuliodori. Testimonianza dopo il primo gol di Braconi quando la squadra è corsa verso la panchina per abbracciare il tecnico filottranese. Mister Giuliodori non guarda la classifica (10° posto), "ma dobbiamo giocare partita dopo partita - dice Giuliodori -. Domenica avevamo davanti un’ottima squadra, ma devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita magistrale sotto tutti i punti di vista e penso che il 3-1 sia strameritato". Intanto giovedì sarà un giorno importante a livello societario. Si riunisce la dirigenza dopo le dimissioni del presidente Baleani e quelle ancora non ufficializzate di Pigini. Che Marchegiani, socio di maggioranza, rilevi tutta la società o saluti anche lui? Si vocifera anche di un probabile ritorno di Costantino Sarnari con l’ingresso di un paio di imprenditori marchigiani.