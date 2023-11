Il parcheggio abusivo. Il Birarelli non si tocca, i lavori non partono e c’è chi ne approfitta

Lavori di manutenzione straordinaria, il parcheggio abusivo di via Birarelli chiuso fino al 29 febbraio 2024. Anzi no. Il provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore dal 10 novembre scorso e per questo la Soprintendenza unica dei beni culturali delle Marche aveva chiesto supporto al Comune per la segnaletica. Usiamo il condizionale non a caso, visto che ieri, a otto giorni dal presunto inizio dei lavori, l’area di interesse storico tra via Birarelli e piazza del Senato, in totale degrado, era regolarmente usata come area di sosta dai residenti in forma totalmente gratuita. Nei giorni feriali reperire un buco in mezzo ai rovi e tra le rovine di vecchi edifici demoliti non completamente è impossibile a causa dell’assalto dei dipendenti della Soprintendenza e di altri uffici, tra cui anche la Curia.

Uno dei problemi è che l’area è in totale abbandono e nessuno paga la sosta sfruttandone la gratuita dopo anni in cui, in passato, c’era stata una gestione dello spazio poi non rinnovata. La situazione dovrebbe essere diversa, con il cancello su via Birarelli chiuso e sigillato, l’area svuotata e il personale al lavoro per l’opera di profonda manutenzione. Nulla di tutto ciò.

A parte i segnali sul cancello e all’ingresso, in cui si avvisa che le auto devono essere tolte da lì e che i lavori andranno avanti per tre mesi e mezzo, nulla è cambiato.

Colpiscono due dettagli in particolare: una vecchia utilitaria dismessa e abbandonata da oltre dieci anni, tanto che attorno è stata avvolta dalle erbacce, le stesse che hanno coperto un’area di sosta dedicata ai disabili, a conferma di come un tempo quel parcheggio fosse regolare. Oggi invece gli automobilisti vanno e vengono senza alcuna remora, nel più totale disinteresse per il rispetto delle regole. Certo, stiamo parlando di un’area di sosta molto comoda per chi vive e lavora da quelle parti, ma in questo modo si deturpa uno spazio che andrebbe recuperato e curato alla luce dell’area in cui si trova, a due passi dall’Anfiteatro Romano ed esso stesso di interesso archeologico. A inizio luglio, alla sua prima uscita da assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini non aveva usato mezzi termini: "Questo è un parcheggio abusivo e qualcosa va fatto. Non riesco a tollerare uno scempio del genere, l’area va recuperata, sistemata e se, in parte, deve svolgere il ruolo di parcheggio lo si faccia con i crismi della regolarità". Intanto la Soprintendenza, alla luce della situazione presente, stimolata anche dall’amministrazione comunale, ha deciso di effettuare questo intervento di manutenzione straordinaria, ripetiamo, ancora non avviato nei fatti. Probabilmente verrà sistemato il verde, davvero fuori controllo, la pavimentazione piena di buche, la protezione dei reperti storici, ma in futuro servirà ben altro per eliminare il degrado e ripristinare la legalità.