Il parcheggio selvaggio di piazza San Francesco

Benvenuti al nuovo parcheggio di piazza San Francesco. Nuovo e gratuito parrebbe, al punto da attirare decine e decine di macchine ogni giorno, incuranti del divieto di accesso e di sosta che regna, o meglio dovrebbe regnare, nella splendida piazzetta cuore del centro storico di Ancona. L’inciviltà degli anconetani è ormai nota, gli stessi capaci soltanto di protestare sul fronte del degrado, della sosta e via discorrendo, i primi magari a frantumare qualsiasi divieto. Ecco, nella foto, come si presentava ieri mattina poco prima di mezzogiorno la piazza forse più suggestiva dell’intero capoluogo: dieci macchine parcheggiate alla bell’è meglio dentro uno spazio molto ristretto dove già trovano spazio un’isola ecologica, i tavolini di due ristoranti (uno solo attivo ieri) e un albero di Natale completamente oscurato. L’immagine è di ieri, ma la scena si ripete più o meno tutti i giorni in barba a qualsiasi regolamento. Il compito della polizia locale, purtroppo spesso assente, dovrebbe essere quello di farle rispettare le regole, ma di rado abbiamo visto un’azione forte da parte della municipale per scongiurare la sosta selvaggia. Specie in uno spazio di assoluto pregio. E pensare che all’ingresso dell’area della sosta irregolare ci sono due cartelli molto evidenti in cui si ricorda a tutti che lì vige il divieto di accesso. Nei minuti in cui ieri siamo stati in osservazione sulla piazza (dall’alto della chiesa di San Francesco l’immagine è ancora più netta) abbiamo visto manovre complicate per entrare, per uscire, per fare posto ad altre vetture, il tutto senza che ci fosse una protesta da parte dei residenti e dei gestori dell’unico esercizio aperto. Probabilmente piazza san Francesco paga anche la chiusura alla sosta della vicina piazza Stracca, occupata dal cantiere per l’opera del Sacello medievale.