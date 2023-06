Il Parco del Conero alla memoria di Marco Borioni

La figura del compianto Marco Borioni scomparso lo scorso 18 agosto all’età di 76 anni, rappresenta un sicuro riferimento per tutti coloro che hanno a cuore la natura, l’ambiente ed in particolare la fauna. Ha dedicato la sua vita di studioso ed appassionato alle osservazioni dei volatili sul Conero (e non solo) nel corso di alcuni decenni partendo dalla base della Gradina del Poggio. Grazie al suo incessante lavoro oggi conosciamo molto di più sulle abitudini di vita di un rapace straordinario che nidifica sul Conero come il falco pellegrino. Per rendere omaggio a quello illustre studioso, l’Ente parco del Conero ha organizzato l’iniziativa "Il Parco del Conero per Marco Borioni dedicato il punto di avvistamento per il birdwatching all’illustre esperto e studioso" in programma sabato 17 giugno alle ore 11 presso la Gradina del Poggio di Ancona.

Interverranno: Riccardo Picciafuoco, presidente facente funzione del Parco del Conero, Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, Marco Zannini, direttore del Parco del Conero e la signora Maria Rosa Baldoni, vedova Borioni. Ma non mancheranno anche numerosi amici, studiosi e appassionati del Conero.