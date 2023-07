Il Parco del Conero: "Il problema è la gestione delle auto, non le persone I parcheggi già previsti"

Viabilità e accessi a Portonovo, l’Ente Parco del Conero vuole fare la sua parte: "Pronti a contribuire alla risoluzione dei problemi, collaborando con il Comune di Ancona e con coloro che hanno a cuore e si impegnano per la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente". Così, ieri in una nota, il presidente facente funzione Riccardo Picciafuoco. "Per quanto concerne il contingentamento delle auto faccio presente che nel Piano del Parco è già previsto un ampliamento stagionale del parcheggio scambiatore esistente nell’area sottostante adiacente, che può utilizzare l’attuale accesso per le auto, area tra l’altro già utilizzata in passato e che ha un minimo impatto paesaggistico". Questa soluzione consentirebbe di superare il dibattito in essere riguardo a quello che oggi è individuato quale secondo parcheggio Pieri, che differentemente dovrebbe ricevere la valutazione di incidenza e il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale della Provincia. L’altra priorità: "Sosteniamo – insiste Picciafuoco – l’idea del sindaco di Ancona Daniele Silvetti di potenziare per le prossime settimane il servizio di navette". Altrettanto importante, sarà "riprendere in mano il progetto del sentiero pedonale". Intanto non vi sono problemi di sovraccarico di bagnanti tra Portonovo e Mezzavalle, ma tuttalpiù di auto. Quindi, chiude il presidente, "è condivisibile la scelta delle amministrazioni di regolamentare il traffico privato che scende verso i parcheggi a mare".