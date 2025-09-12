Il parco per Lorenzo presto realtà

"Un angolo di Falconara per Lorenzo". Dalla volontà degli amici di intitolare il parchetto tra le vie Elia e Buozzi a Lorenzo Mezzalana, 29enne vittima del terribile incidente in moto a Polverigi lo scorso 2 luglio, ad una mozione che approderà presto in Consiglio per accelerare l’iter di richiesta agli organi competenti. È una volontà comune, quella dei falconaresi, nel dedicare alla memoria di Lorenzo uno spazio della città di cui era originario e dove, soprattutto, ha lasciato un segno indelebile. I suoi amici, nelle scorse settimane, avevano indetto anche una raccolta fondi su gofundme.com, che ha superato i 31mila euro. Era seguita una raccolta firme, con oltre 200 persone. E anche il sindaco Stefania Signorini – preside di Lorenzo, quand’era il giovane studente al Serrani – al Carlino aveva spiegato come fosse una strada giusta da percorrere, ma che fossero necessarie le argomentazioni a sostegno della decisione da portare agli Enti preposti: "Lo si può fare nei confronti di cittadini che hanno dimostrato, nel corso della loro vita, qualità umane eccellenti, che si sono spese per gli altri, che hanno rappresentato un punto di riferimento. E Lorenzo è tutto questo", diceva la Prof. Ora anche un testo, proposto dai gruppi di maggioranza (Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028) a firma del consigliere Matteo Maculan (Dd), in cui s’invita il Comune a chiedere la deroga per l’intitolazione: "Quel campetto non è soltanto un’area di gioco, è un luogo di crescita e di legami autentici, dove intere generazioni hanno imparato il valore dello stare insieme – dice Maculan –. Lorenzo lo ha vissuto intensamente, riempiendolo della sua energia positiva, della sua ironia e della sua capacità di far sentire tutti accolti. La sua presenza ha contribuito a rendere quello spazio un simbolo di comunità".

gi. gia.