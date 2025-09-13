Il parco zoo diventa un set da vivere

C’è chi vive il Parco Zoo Falconara come una seconda casa, chi lo sceglie per trascorrere ore preziose con i nipoti e chi, da giovane visitatore, lo riscopre con meraviglia ogni volta come fosse la prima. Sono loro, i frequentatori più affezionati, a prestare volti e voci ai due nuovi video dedicati al giardino zoologico marchigiano. Il casting, aperto ad agosto, ha superato ogni aspettativa: oltre duecento candidature da tutta la regione, segno concreto di quanto la struttura sia diventata un punto di riferimento per intere generazioni. La troupe ha selezionato una ventina di protagonisti, tra famiglie con bambini, nonni con nipoti e ragazzi, privilegiando chi torna spesso al Parco e ne custodisce ricordi ed esperienze speciali.

Le riprese, iniziate giovedì 11 settembre, e in conclusione ieri sera, hanno attraversato gli scenari più suggestivi: dalle aree pic-nic alle piramidi dei ghepardi, dalla grande voliera dei grifoni ai sentieri immersi nella vegetazione. Un set che ha dato spazio a curiosità, meraviglia e emozioni sincere, diventate il filo conduttore delle immagini. Sono due i filmati in preparazione. Un video di benvenuto, pensato per il sito e i social, accompagnerà i visitatori nell’organizzazione della giornata, dall’ingresso ai servizi, fino alle esperienze con gli animali. Accanto a questo, uno spot emozionale restituirà l’anima del Parco: un luogo accogliente e vitale, ricco di proposte per tutte le età, dove ciascuno può sentirsi parte di una storia comune.

Per ulteriori informazioni: www.parcozoofalconara.com

Il parco zoo di Falconara ha vissuto un’estate alla grande con un buon numero di visite. Molte le famiglie alla scoperta degli animali e della loro straordinaria bellezza.