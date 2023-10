Il Parco Zoo dona libri sugli animali ai bimbi cardiopatici di Torrette

Si diceva giusto ieri, su queste colonne, del cuore grande della comunità falconarese in occasione della donazione di 12 tablet al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Salesi di Ancona, a cura dei dj e dello staff del Caracas Cafè. Oggi una nuova puntata, diretta dal Parco Zoo Falconara, che ha consegnato 57 libri sugli animali al Comitato Genitori dei Bambini cardiopatici dell’Ospedale regionale di Torrette e a ‘Le Capovolte’, servizio educativo per l’infanzia di Marina di Montemarciano.

Trattasi di volumi preziosi per arricchire arricchire scuole e ospedali, per regalare sorrisi, incuriosire, scoprire e promuovere la lettura. Dal 2017, infatti, il giardino zoologico partecipa al progetto nazionale di Giunti al Punto ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’, dedicato a bambini e ragazzi. Ogni volta il Parco Zoo sceglie una scuola diversa del territorio a cui regalare metà dei volumi acquistati, l’altra metà è destinata invece ai bambini del reparto Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita degli Ospedali Riuniti di Ancona. Quest’anno sono stati donati libri per i bimbi nella fascia 0-3 delle più svariate tipologie: tattili, sonori, 3D, album da colorare e con stickers, volumi sulla sostenibilità ambientale. Tutti sono sugli animali: da quelli del bosco, a quelli della foresta, fino ai dinosauri e agli animali da proteggere.

La donazione al Comitato è avvenuta a luglio e i libri sono stati distribuiti dai cardiologi durante le visite dei bimbi negli ambulatori della cardiochirurgia e cardiologia pediatrica. Ad ottobre, invece, è stata la volta della consegna a ‘Le Capovolte’. Grande il ringraziamento per il bel gesto compiuto dal Parco Zoo, struttura d’eccellenza didattico-scientifica, in prima linea per la tutela degli animali e sempre più connessa – attraverso il sociale – col mondo esterno.