Il Park Castelfidardo. Il sindaco dice basta:: "Multe ai soliti furbetti. E i borghi a 30 all’ora"

Mobilità, sosta, e viabilità: parola al sindaco Silvetti. "Parcheggi selvaggi? Più controlli dei vigili e su via Castelfidardo occupata dai veicoli dico basta, è necessario tracciare una linea netta, soprattutto nella via che taglia la parte alta di corso Garibaldi. Col rinnovo degli arredi del boulevard degli anconetani ho chiesto ad assessori e progettisti di realizzare lì un percorso di collegamento pedonale speciale fino a piazza Stamira. Vedrete, le cose cambieranno".

La vera intenzione del primo cittadino, una delle priorità più sentite, tuttavia è un’altra: "Fissare il limite di velocità a 30km/h nei borghi – spiega Daniele Silvetti – Ci sto ragionando da un po’ anche attraverso delle interlocuzioni con l’Anci che coinvolgono anche i sistemi di deterrenza e di rilevazione della velocità. Vorrei dare seguito all’applicazione della misura fatta anni fa a Passo Varano dove è in vigore quel limite specifico e dove sono stati applicati una serie di interventi di dissuasione a pigiare il piede sull’acceleratore. Presentando progetti di questo tenore ci consente di accedere a finanziamenti statali e comunitari per coprire gli investimenti proprio sul fronte dei dissuasori, della segnaletica orizzontale, verticale e altro ancora. Una misura necessaria che a Passo Varano, dove si procedeva a velocità folli a volte, ha prodotto dei risultati importanti, riducendo gli incidenti. Ecco, per garantire la sicurezza stradale e dei pedoni dei nostri borghi, servirebbe una misura così e io la porterò avanti assieme alla giunta".

Dopo l’interessante divagazione sulle strade a regime dei 30km/h, si torna alla vergogna impunita della sosta selvaggia in pieno centro. In particolare proprio via Castelfidardo, di pomeriggio e sera (ma quando non ci sono le bancarelle anche al mattino) presa d’assalto dai soliti furbetti della sosta: "Il fenomeno non mi è nuovo e mi fa irritare parecchio – aggiunge il sindaco di Ancona – al punto da aver chiesto agli assessori che si occupano del restyling di corso Garibaldi di includere nel programma anche una soluzione per cancellare quella pessima abitudine. Via le macchine e soprattutto un percorso pedonale che conduca fino a piazza Stamira, tra decoro e sicurezza. In attesa di dare concretezza alle parole coi fatti, chiederò alla polizia locale di fare più controlli lì e nel resto della città, con particolare attenzione in centro ovviamente, per punire la sosta selvaggia. Quest’anno faremo la seconda infornata di assunzioni di nuovi vigili urbani avvicinandoci molto allo standard della pianta organica. Bene i nuovi servizi della polizia locale, ma i controlli della sosta sono una priorità".

Parcheggi selvaggi e la maledizione dei residenti, una categoria che l’amministrazione dice di voler tutelare, parallelamente all’incentivo all’uso del trasporto pubblico locale: "I parcheggi in via del Faro, al Birarelli e il san Martino devono servire per tutelare i residenti – conclude Silvetti – La strategia è quella di tutelare loro e il commercio attraverso la sosta veloce, oltre a cancellare l’ambiguità del Tpl su cui noi stiamo puntando molto. Non è facile tutto questo, ma ci stiamo lavorando, vedi l’approvazione in giunta del Pums. Una volta superati i vari vincoli e ricevute le autorizzazioni del caso lo applicheremo subito".