Il Park Stamira ancora nel mirino: "Abbiamo provato a riprendercelo. Ma quella convenzione è blindata"

Scalfire la convenzione centennale di cui gode il parcheggio Stamira (99 anni) sembra impossibile. Prima della giunta Silvetti ci aveva provato quella dell’ex sindaco Renato Galeazzi, eletto nel 1993, facendo subito marcia indietro. E’ un parcheggio dalle uovo d’oro stando ai numeri di incasso forniti ieri sul Carlino dall’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini. "Il parcheggio Stamira incassa tre milioni di euro l’anno – aveva osservato l’assessore – a fronte di una spesa di otto miliardi di vecchie lire spesi dalla società per realizzarlo. Credo che la spesa se la sia più che ripagata". La Parcheggi Italia, società che gestisce lo Stamira, paga al Comune una concessione di 30mila euro all’anno, briciole rispetto al valore del servizio che offre con tariffe orarie da capogiro, 2 euro e 70 centesimi, non frazionabili. Per realizzarlo era stato fatto un bando europeo all’epoca della giunta Monina, nel 1985, con inizio lavori nel 1987 e l’inaugurazione nel 1989, arrivando fino ai tempi della giunta Del Mastro. L’assessore al Traffico era in entrambe le due legislature Michele Caporossi. "Era una concessione di costruzione e gestione – spiega Caporossi – fu fatto un bando europeo perché l’ente pubblico non aveva soldi da investire e un parcheggio in città serviva moltissimo. Non c’erano ancora i project financing. La proprietà però è comunale. Fu stabilità una forbice tariffaria che andava da un minimo ad un massimo, il problema non era però tanto la tariffa ma fare una opera pubblica facendo investire dei privati. C’era la necessità assoluta di avere un parcheggio in centro, non c’erano soldi pubblici da finanziare, il bando prevedeva anche il rifacimento dei giardini sopra, per ricavarne una piazza dove sarebbero dovute andare le bancarelle ma non sono mai state spostate. La concessione era per 99 anni, lo prevedeva la legge Tognoli. Potevamo dare meno anni ma poi chi avrebbe partecipato? Non so se ci avrebbero investito. La convenzione diceva tariffe tali per garantire il massimo utilizzo sia di giorno che di notte. Il bando fu votato all’unanimità in consiglio comunale".

Leggendo la lettera di invito alle imprese nella procedura di gara del parcheggio Stamira c’era anche, come prerogativa, che "il Comune verificherà la congruità delle tariffe rispetto ai suddetti obiettivi (tariffe da interesse pubblico, realizzare anche soste brevi e di media durata, abbonamenti per residenti e buoni parcheggio per i commercianti) sulla base di una relazione annuale che la concessionaria presenterà ogni 30 marzo dell’anno successivo. Se risulterà utile e necessario il Comune potrà decidere una revisione e modifica della misura delle tariffe stesse". Già la giunta Galeazzi ha provato a riprendersi il parcheggio. "Quella è una convenzione blindata – spiega l’ex sindaco Galeazzi – avevamo provato anche noi a superarla, c’è pure il vincolo che non si possono fare parcheggi in concorrenza nel raggio di 50 metri. Ai tempi miei era balenata anche l’idea di collegarlo con un parcheggio gemello sotto piazza Cavour, che avrebbe realizzato il Comune, ma era troppo costoso. Fare una vertenza legale per riprenderci il parcheggio Stamira? Abbiamo rinunciato. L’ufficio legale lesse la convenzione e ci disse di lasciare perdere. Abbiamo provato a rivederla ma non c’è stato nulla da fare". Cosa si può fare oggi? "Non si può pretendere di risolvere adesso quello che non è stato fatto in trenta anni – dice Galeazzi -. Una soluzione per ricavare parcheggi poteva essere il Savoia in via Vecchini ma c’è tornata la scuola. Si può tentare con il parcheggio San Martino ma prima di due anni non credo sia pronto".