Il parroco anti-vandali. Un quartiere nel mirino di giovani teppisti: le famiglie "a rapporto"

Atti vandalici e comportamenti scorretti e poco rispettosi da parte di alcuni adolescenti hanno portato il parroco della frazione a chiamare all’appello le famiglie. C’è sdegno a San Biagio, popolosa frazione a cavallo tra Osimo e Ancona, per quanto da mesi sta succedendo nei locali parrocchiali che ospitano il bar dell’Acli soprattutto, proprio sotto la chiesa nuova tanto che don Michele Montebelli ha detto: "Vogliamo incontrare i genitori dei nati dal 2009 al 2012 e cercare insieme la modalità migliore per aiutarli a crescere responsabilmente. Ho voluto riunire il consiglio pastorale e il direttivo dei circoli Acli e Anspi. Ci sembra che l’azione educativa passi soprattutto attraverso lo stare con gli adolescenti e la promozione di una mentalità di rispetto delle persone e cose".

Il "bilancio" parlerebbe di tende bruciacchiate dalle sigarette, sedie schiantate, alcune serrature forzate, sporcizia da bivacchi notturni nei luoghi all’aperto e poi imprecazioni nei confronti dei frequentatori del circolo Acli, molto frequentato anche dagli anziani. Ma anche fuori, nelle aree verdi, dove spesso campeggiano rifiuti, immondizia, lasciata da ragazzi, bottiglie di alcolici vuote. Nel salone parrocchiale venerdì sera c’erano circa 60 persone. "E’ stato un incontro molto costruttivo, è stato convocato solo per costruire, ci tengo a dirlo – spiega ancora il parroco -. La vita qui va avanti, i ragazzi giocano al campetto e frequentano la chiesa tramite il catechismo. Siamo certi che tutto andrà per il meglio".

"C’è stato un confronto aperto e costruttivo tra persone mature e responsabili che siamo sicuri porterà sicuramente a comportamenti più in linea con il senso civico e con il decoro urbano. Ringraziamo ancora don Michele per la bella iniziativa e per essere sempre vicino alle problematiche del nostro quartiere - dice il presidente del Consiglio di quartiere Leonardo Puliti -. Speriamo di non assistere più al reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti che non attengono al rispetto degli altri e delle regole di vita in una comunit. Rifiuti lasciati a terra, bottiglie di vetro lanciate e altri dispetti contro il patrimonio pubblico sono stati segnalati più volte allo stesso Consiglio di quartiere che l’ha fatto presente anche al commissario prefettizio Grazia Branca, alla guida di Osimo dopo le dimissioni del sindaco, parlando di sicurezza e prevenzione, durante l’incontro in Comune convocato a inizio anno. il problema è anche maggiore a Osimo Stazione e nella vicina Castelfidardo dove nei giorni scorso la Polizia locale ha incastrato tre minorenni. Dapprima erano stati sradicati i cestini dei rifiuti in piazza Sant’Agostino, poi sono stati rubati quattro scooter.