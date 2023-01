Il parrucchiere Viller dà l’addio alle forbici

di Lara Maria Ferrari

Avranno un pensiero in più da segnare in agenda, le clienti abituali di Viller parrucchieri: domani da chi vado a farmi i capelli? Chiude infatti il salone storico di piazza del Monte, che ha accolto e coccolato tante signore di Reggio alla ricerca di un’acconciatura speciale, fatta dalle sapienti mani di Viller Poli.

Come sanno bene le donne, il coiffeur è anche e soprattutto un confidente, una persona che sa ascoltare mentre taglia una frangia o stende un colore. Entrando da Viller, dicono le habitué, si trovava tutto questo. "Grazie infinite di cuore per la tua professionalità, eleganza, profondità d’animo, riservatezza – scrive una di loro –. Hai creato un ambiente unico e inimitabile, nel Salone più esclusivo della città. Grazie di cuore Viller, per ogni tuo sorriso, per ogni tua parola mai fuori luogo, per avere donato personalità e femminilità ad ogni tua cliente". Tra le più affezionate si colloca di diritto Alda Lazzaretti, "sempre con noi dal 1974, giorno dell’apertura", scrive il titolare nella didascalia di una foto su Instagram. Il quale, quando gli chiediamo riferimenti temporali, glissa elegantemente: "L’età della pace non è nel mio vocabolario, preferisco l’età del lavoro. Lavoro da 50 anni, sono quelli che vanno contati! – spiega Viller – Non sono comunque troppi. I numeri tondi sono insidiosi, tutti se ne ricordano e te lo ricordano. Tutto passa: passano le cose brutte ma anche le cose belle. Quando stiamo vivendo un momento felice fermiamoci a dirlo: ’La vita è bella’".

L’hair stylist reggiano si è affacciato dalla finestra di Instagram per annunciare il ritiro, designando un passaggio di testimone.

Ci confida: "Monica e Stefano sono collaboratori insuperabili e competenti, a loro lascio la direzione creativa e artistica del salone. Non lascio per andare in pensione. Il mondo ha bisogno di altro. La cosa che più mi imbarazza è sentirmi chiamare maestro, non credo di aver nulla da insegnare a nessuno, in acqua nuoto con la ciambella. Il talento è la capacità di convincere chiunque di ciò che si sta dicendo".

La scelta di diventare parrucchiere la deve a sua madre: "Era riuscita a convincermi che se avessi fatto questa professione sarei riuscito a pettinare Brigitte Bardot. A proposito di sogni, quando mi chiedono se mi piace di più la moda o lo stile, rispondo la moda, che secondo me è educazione al nuovo. Nella vita c’è un momento per tutto e questo è il momento per me stesso, i miei tanti interessi e le mie passioni".