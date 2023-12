Il Partito Popolare del Nord: "Così Acquaroli sbaglia"

Puntano alle Amministrative. Aprono a chi sposa loro vecchie battaglie, federalismo e autonomia. Ambiscono a riconquistare appartenenza e identità. Ad Ancona, ieri, è stato presentato il Partito Popolare del Nord, in presenza dell’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli, il presidente, e dei primi militanti locali. Tra questi, si rivede l’ex vicepresidente del Consiglio regionale Sandro Zaffiri, defenestrato dalla Lega dopo le critiche ai vertici del Carroccio per i risultati alle Politiche del 2022, nonché il segretario regionale "in pectore" Luigi Argalia e Lodovico Doglioni.

La firma sulla bandiera ha sancito l’avvio della sezione marchigiana del partito, nel segno di una regione che "deve guardare al Nord, là dove sta l’economia", l’arringa di Zaffiri. "Sicuramente non possiamo collocarci a sinistra perché siamo contro la globalizzazione, il pensiero unico e lo stravolgimento delle nostre tradizioni", ha invece esordito Castelli, fissando i primi obiettivi. Le elezioni comunali, indubbiamente, costituiscono una ghiotta opportunità per provare ad eleggere rappresentanti. Più difficile la partita delle Europee: "Dovremo essere tantissimi, ma non è da escludere. È positiva, oggi, la presenza di donne e giovani per arricchire la nostra classe dirigente", ha detto rivolgendosi alla platea. Per Castelli, "i temi del federalismo e dell’autonomia sono stati abbandonati. Nessuno parla più della questione settentrionale, della necessità di trasformare l’Italia in un Paese federale. Per questo abbiamo scelto di scendere in campo: per non far morire queste idee". Più di una volta sono partite stilettate all’attuale Lega, "la Salvini Premier, tutt’altra roba rispetto a quella cui mi avvinai nel 1987".

Castelli è stato uno degli storici dirigenti del partito, fino alla fuoriuscita nel settembre scorso, "perché non pensavo avrebbe tradito così la politica per cui ci eravamo costituiti e per cui anche Salvini ha combattuto per anni", ha aggiunto criticando il vicepremier che avrebbe "in testa solo il Ponte di Messina. La Lega non è più la voce del Nord, è un partito centralista di destra con venatura meridionalista. Vorremmo diventare – ha concluso – il sindacato dei territori, che sappia portare avanti le istanze del Nord. E non certo in contrapposizione agli altri, ma neppure succubi di Roma". Durissimo anche Zaffiri, secondo il quale nelle Marche "si sta creando uno spazio politico per le nostre idee, come vent’anni fa quando abbiamo creato la Lega Nord" a fronte di una comunità "tradita da una Regione che guarda più al Sud, grazie alle politiche del presidente Acquaroli".