Il pass per la Ztl crea imbarazzi "E’ per aiutare chi deve lavorare" Ma gli assessori restano molto cauti

di Pierfrancesco Curzi

Pass a favore di commercianti ed esercenti anconetani per entrare nelle Ztl della città per consegne e catering: passa la mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli, nonostante le proposte di rinvio e di integrazione avanzate da due assessori e dai due presidenti delle commissioni congiunte, la III e la VIII: "Il documento va avanti così, senza ulteriori rinvii e senza modifiche _ ha tuonato Toccaceli _. sono stato votato dagli elettori per fare e per aiutare ci lavora. Il provvedimento non può essere messo in discussione". Un documento considerato dalla minoranza poco chiaro, incompleto e non meritevole di finire all’interno di una seduta con due commissioni riunite: "Il consigliere Toccaceli non conosce quali sono le zone a traffico limitato della città, nel testo della mozione non definisce alcun criterio e la presenta senza avere la più pallida idea su cosa proporre. Abbiamo sprecato del tempo per parlare di via Cialdini? Per l’economia dei lavori in commissione, in futuro chiedo che vengano presentati documenti più circostanziati" è stato l’affondo di Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del noi). Minoranza che chiedeva delle integrazioni e dei chiarimenti al testo, più o meno quanto sostenuto dal vicesindaco Giovanni Zinni e dall’assessore alle attività produttive Angelo Eliantonio: "Premetto che le commissioni e il consiglio comunale sono sovrani _ ha detto Zinni parlando dalla sua competenza in materia di viabilità _, consiglio alla minoranza di non enfatizzare troppo il peso alle proposte, ognuna delle quali merita il suo spazio. All’amico Toccaceli propongo un’idea: ragionare su un dispositivo flessibile per dare risposte concrete ai rappresentanti delle categorie, magari con dei rilasci temporanei. Un raffronto necessario per capire anche i numeri, sia delle consegne a domicilio che dei catering". Una proposta chiara di rinvio della votazione sul testo raccolta anche dal suo collega Eliantonio: "Secondo me la questione va approfondita e la mia proposta è quella di organizzare un’audizione con le associazioni di categoria e con gli operatori commerciali della città. Toccaceli? Il Consigliere è libero di presentare qualsiasi mozione e di fare ciò che vuole". Il parere contrario, ma non vincolante, sulla necessità di rinviare il testo della mozione è arrivatok anche dai due presidenti di commissioni, Arnaldo Ippoliti e Massimo Parri: "La mozione è sintetica. Jacopo (Toccaceli, ndr.) non la vuole modificare e dunque rinviare la discussione, io l’avrei fatto, ma se questa è la sua volontà allora votiamo a favore" ha detto Ippoliti a cui si è accodato anche Parri. Alla fine la maggioranza ha fatto prevalere i numeri e la mozione è stata approvata e adesso, prima o poi, finirà in consiglio comunale. L’opposizione, sia della III che della VIII commissione, non ha partecipato al voto. Critiche sono piovute da Giacomo Petrelli, Mirella Giangiacomi, Federica Fiordelmondo, Massimo Mandarano e Ida Simonella, mentre Annalisa Pini (Lista Salvi) ha difeso il suo collega di maggioranza.