Il Passetto diventa luogo del cuore: "Nuova luce, tassello fondamentale per renderlo unico nel centro Italia"

"Un altro tassello fondamentale per rendere il Passetto di Ancona uno dei luoghi più suggestivi del centro Italia". Parole affidate a Facebook da parte dell’assessore Angelo Eliantonio, che venerdì sera ha partecipato all’evento ‘Anima Dorica - Luci e Suoni’, con cui è stata inaugurata la nuova illuminazione della scalinata del Passetto. Frase ambiziosa, ma Eliantonio, che ha ringraziato l’azienda iGuzzini ‘per lo spettacolo illuminotecnico’, evidentemente crede in quello che dice. La serata, in ogni caso, è stata di quelle che non si dimenticano. Prima la balconata del Passetto si è trasformata in un palcoscenico per il concerto della FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Mirco Barani, chiamata ad eseguire le ‘Quattro Stagioni’ di Antonio Vivaldi, con Fabrizio Falasca al violino solista. Un ‘preludio’ musicale che ha accompagnato il folto pubblico verso il tanto atteso momento dell’accensione della nuova illuminazione.

E’ stato l’evento immersivo ‘Anima Dorica - Luci e Suoni’, lungo la scalinata, a segnerà l’accensione ufficiale dell’impianto, per la gioia e la ‘sorpresa’ dei tanti presenti. Dopo l’apertura ufficiale della scalinata, restituita agli anconetani il 2 settembre dopo i lavori di restauro, è giunto quindi il momento del ‘fiat lux’. Il Passetto aumenta così il proprio fascino e la propria attrattiva, importante anche a livello turistico. Da ricordare che luce della scalinata, fornita da iGuzzini Illuminazione, integra tre componenti: la luce funzionale, per garantire la sicurezza; la luce architetturale, per valorizzare il monumento anche di notte; la luce creativa, frutto del concorso internazionale Light For Future rivolto ai giovani lighting designer, che arricchisce l’esperienza visiva e simbolica del luogo, con un progetto ideato in dialogo con il contesto del Passetto.