Il Passo del Lupo spacca la politica L’ opposizione: "Riapra in sicurezza"

"Il Passo del Lupo dal Punto della Croce è vietato, è un vero e proprio percorso di montagna per escursionisti esperti. Continueremo ad essere presenti per spiegare ai bagnanti ignari il pericolo che corrono perché ogni vita è sacra". Così il sindaco di Sirolo Filippo Moschella a chi sfidano l’ordinanza percorrendolo. La consigliera Fabia Buglioni del gruppo di opposizione X Sirolo afferma: "Sembra che il Passo del Lupo sia divisivo. C’è chi lo percorre senza problemi e chi invece ha bisogno di essere soccorso, chi lo vorrebbe aperto e chi chiuso. Forse dovrebbe regnare su questo tema più equilibrio e del pratico buonsenso. Tagliare le corde finali, o quelle messe nei punti più esposti, non è di certo una bella idea, perché è chiaro che espone chi lo percorre comunque a rischi maggiori. L’idea migliore finora è dell’Ente Parco del Conero. È del luglio ’21, presidenza Silvetti, l’approvazione del progetto di manutenzione straordinaria del sentiero per un importo di circa 80mila euro, per migliorare la sicurezza dei fruitori attraverso opere di sostituzione di corde, in acciaio e di tipo canapone (quelle tagliate dal sindaco in occasione della sua disavventura per fortuna finita bene), l’installazione di tabelle monitorie ed il disgaggio dei blocchi iniziarli pericolanti. Sono dell’idea che chi si faccia male debba essere soccorso sempre, coi massimi sforzi e senza carico economico (soccorso pubblico e sanità pubblica). Però, coi soldi spesi negli ultimi soccorsi, negli ultimi anni, forse si sarebbe potuta spendere la cifra sopra prevista per avere un minimo di sicurezza in più".