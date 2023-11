"Il patriarcato legato alla cultura cattolica", bufera sull’assessore

"Per combattere il patriarcato dovremmo seriamente mettere in discussione e sotto accusa l‘ideologia e la mentalità cattolica. Sennó si guarderebbe il dito e non la luna". Poche parole postate dall’assessore Alessandro Tesei su Facebook scatenano una bufera di polemiche. "Rimaniamo basiti dal post dell’assessore al turismo del comune di Jesi – commentano da Per Jesi -. Jesi è una città con una grande tradizione di laicità ma anche di grande rispetto dei culti religiosi. La cultura cattolica fa parte di un pezzo importante della cultura della nostra città e le parole dell’assessore sono offensive e non degne del ruolo che ricopre. Facciamo un appello al sindaco e soprattutto alla parte cattolico-democratica del Pd: è il momento di chiedere all’assessore Tesei di farsi da parte o di mettercelo". "Dopo aver assistito in Consiglio alla presentazione dell’ordine del giorno del Mre, apertamente schierato contro la cultura islamica – rimarcano da JesiAmo - tocca all’assessore Alessandro Tesei rilanciare odio e discriminazione, questa volta nei confronti del mondo cattolico".