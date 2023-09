Il patrimonio naturale e artistico di Genga: scopri un territorio unico su Sky

Genga

Genga è il suo immenso patrimonio naturale e artistico protagonista stasera (dalle 22) su Sky della puntata di "Una gita fuori porta" la nota trasmissione televisiva dedicata ai viaggi che va alla scoperta delle gemme naturali e architettoniche d’Italia. David Romano condurrà il pubblico in una delle aree più suggestive e ricche di storia delle Marche per scoprire le sue immense bellezze incastonate nella lussureggiante natura del Parco Gola della Rossa e Frasassi.

"E‘ incredibile come il piccolo Comune di Genga abbia così tanto da offrire ai turisti nel solo giro di qualche chilometro – commenta David Romano -. Visitare questo territorio è come leggere contemporaneamente libri di filosofia, storia e scienza, tutto stampato in un’unica pagina". A raccontare la natura, l’arte le tradizioni e le curiosità del territorio ai microfoni di Davide Romani interverranno il sindaco di Genga Marco Filipponi, l’assessore al Turismo di Genga David Bruffa, il vice presidente del Consorzio Frasassi Lorenzo Burzacca, la storica dell’arte prof Marta Paraventi e l’istruttore guida Tamara Gattuci.

"Siamo felici di condurre i telespettatori di Sky in un emozionante viaggio alla scoperta del nostro meraviglioso territorio – sottolinea Filipponi –. Le immagini sono molto più potenti di tante parole e la bellezza dei nostri storici siti turistici incastonati nella natura millenaria lasciano senza fiato. La proverbiale accoglienza dei nostri concittadini con le specialità enogastronomiche dell’area creano la migliore esperienza di viaggio".

Si comincerà dal sito più "antico" del territorio le Grotte di Frasassi una delle attrattive turistiche più visitate d’Italia, dove un milione di anni fa il fiume Sentino cominciò a scavare il calcare che forma la Gola di Frasassi. Si proseguirà attraverso i preziosi gioielli architettonici di Genga, al Santuario Madonna di Frasassi più conosciuto come Tempio del Valadier incastonato tra la roccia, commissionato nel 1819 dal Cardinale Annibale della Genga, il futuro papa Leone XII.

Lì accanto si potrà ammirare l’eremo-oratorio di Santa Maria Infra Saxa, addossato alla parete rocciosa per metà sospeso sul dirupo a strapiombo. E poi la maestosità dell’ Abbazia di San Vittore delle Chiuse, uno dei monasteri benedettini più importanti del centro Italia. E infine la bellezza dell’antico castello medioevale di Genga e il suo belvedere. Sarà in onda su tutte le piattaforme: Sky canale 222, 60 digitale. E online su bikechannel.it.