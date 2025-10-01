Il patriota. Simoncelli in un libro

La città ricorda il patriota Girolamo Simoncelli nell’anniversario della sua fucilazione, avvenuta il 2 ottobre 1852. Domani verrà presentato per la prima volta, alle ore 17.30 nella biblioteca comunale Antonelliana, un nuovo libro, dal titolo "Il martire laico. Storia di Girolamo Simoncelli" dello storico senigalliese, docente dell’università di Macerata e fondatore dell’Associazione di Storia Contemporanea, Marco Severini: pubblicazione curata da 1797 Edizioni. Un libro nuovissimo in cui lo storico dà conto delle ultime ricerche compiute negli archivi. "Questo libro propone - dice l’autore - diverse novità storiche e storiografiche su questa figura centrale del Risorgimento e della storia senigalliese, leader della Repubblica romana del 1849. I concittadini lo ricordano da 173 anni, da quel 2 ottobre 1852 in cui venne fucilato dagli svizzeri al soldo della restaurazione papalina". Folto il parterre degli studiosi che dialogheranno con lo storico: Fulvia Principi, Lidia Pupilli, Andrea Pongetti ed Enrico Pergolesi. A tutti i convenuti sarà offerta una copia dell’opera. Per ricordare Simoncelli è prevista anche un’altra iniziativa distinta, di altro ente, il Centro Cooperativo Mazziniano: sarà depositata una corona d’alloro dinanzi al monumento a lui dedicato, in via Chiostergi alle 17.30, poi conferenza nel centro del socio Michele Servadio.