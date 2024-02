Il patto con la Onlus dei genitori

Orizzonte Autonomia Onlus è nata nel 2012 su impulso di Giulia Fesce, la mamma di Andrea, un bambino affetto da paralisi cerebrale infantile a causa di una sofferenza perinatale. La sede è a Camerano, in via Enrico De Nicola 3/f. Primo scopo dell’associazione è quello di supportare lo sviluppo, la crescita, l’integrazione sociale, la conquista della maggiore autonomia possibile dei bambini con disabilità motorie di origine neurologica. Proprio perché l’associazione nasce dall’iniziativa di un genitore che ha affrontato e vissuto dalla nascita del figlio il proprio ruolo di caregiver, in tutto il percorso di questi anni si sono realizzati anche progetti a sostegno dell’intera famiglia di un bambino disabile con l’aspirazione anche di creare una forte rete di solidarietà e vicinanza tra le famiglie stesse.

Da un gruppo ristretto di genitori e con pochissime risorse economiche, nel tempo e grazie alla dedizione, al lavoro e al passaparola l’associazione si è espansa ed ha realizzato attività dedicate sempre più complesse rivolte ad un numero di utenti sempre maggiore. L’associazione ha una pagina Facebook, che riporta lo stesso nome della onlus, è un sito internet www.orizzonteautonomia.org.