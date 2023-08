Il paziente stalker Perseguita la psichiatra che lo aveva in cura: ora non potrà avvicinarsi

Psichiatra vittima di stalking da parte di un paziente: "Se non torni, ti uccido" e giù minacce ai familiari. Sarebbe stato questo il tenore dei messaggi che un paziente inviava alla sua dottoressa, costretta a chiedere il trasferimento ad Ancona per mettersi al sicuro. Al centro della vicenda, due maceratesi: un 42enne, paziente psichiatrico, e la sua dottoressa, che prestava servizio in una struttura pubblica dell’entroterra. Tutto inizia nel 2020, quando l’uomo viene preso in carico dai medici del centro di cura maceratese. A seguirlo nel percorso psicoterapico, una dottoressa che viveva proprio nei pressi di Macerata. Tutto sembrava filare per il meglio fin quando lui avrebbe iniziato a pedinare e a vessare la sua psicoterapeuta chiedendo sempre più cure. Se in un primo momento la dottoressa cercava di smorzare i toni, beh, ad un certo punto la situazione si è fatta ingestibile, tanto che la psichiatra, è stata costretta a chiedere il trasferimento a Senigallia. Ha quindi lasciato casa per mettere al sicuro lei e la famiglia: una mossa che non ha fermato il paziente-stalker. L’allontanamento della dottoressa, il 42enne l’avrebbe vissuto come un tragico abbandono. E avrebbe quindi rincarato la dose, con pedinamenti e minacce di morte. Per la psichiatra, non c’è stata altra via se non quella di rivolgersi alla questura di via Marini. D’altronde, non poteva più vivere in quel modo: il suo ex paziente continuava a seguirne i movimenti andando da Macerata ad Ancona, accusandola di abbandono e minacciandola di ucciderla, anche utilizzando Whatsapp. Condotte che avrebbero suscitato nel medico un grave stato di ansia e di timore per la propria incolumità e per quella dei familiari. Un’attività investigativa serrata, quella dei poliziotti di Ancona, che ha permesso alla procura maceratese di emettere il divieto di avvicinamento. Gli agenti anconetani hanno quindi bussato alla porta del 42enne, per dare esecuzione al provvedimento del Gip di Macerata con le prescrizioni a cui dovrà attenersi lo stalker.

Nicolò Moricci