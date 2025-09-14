Il Pci anconetano: "Lotta anche aspra. Ma mai violenza"

"Noi siamo abituati a fare ‘lotta politica’, anche aspra, sui contenuti e alla luce del sole. Ma va sempre svolta in modo corretto. Mentre la volgarità e la violenza non sono tollerabili, e infatti punite. Non è accettabile attaccare le persone". Sono le parole di condanna di Lidia Mangani, candidata presidente del Partito Comunista Italiano alle Regionali del 28 e del 29 settembre, pronunciate a margine della presentazione di ieri della lista della Circoscrizione di Ancona. Anche lei non si sottrae dal commentare, e stigmatizzare con chiarezza, i recenti fatti della campagna elettorale. "Purtroppo certi episodi stanno interessando varie sezioni d’Italia, con minacce, intimidazioni, scritte. A volte anche con offese pesanti sui social. Anche il Pci di Ancona ha subito atteggiamenti violenti. Naturalmente, quando queste manifestazioni di intolleranza colpiscono altri candidati o forze politiche, non possiamo che dirci preoccupati".

Tornando ai temi, invece, il Pci pone in cima all’agenda "la pace", dice la candidata consigliera Roberta Coletta. "Perché a cascata si riflettere sugli altri. Ci opponiamo con forza al riarmo e ci rivolgiamo agli elettori che non hanno la volontà di aderire a questo sperpero di risorse, che toglierà altre risorse a quello che è il nostro stato sociale. Riarmare significa togliere a sanità, lavoro, scuola, università e ricerca. Vogliamo essere l’alternativa. Non è idealità, ma concreta volontà di agire".

In corsa anche il più giovane candidato consigliere della partita marchigiana, il non ancora 23enne Luca Cercamondi: "Credo ci sia bisogno di un cambiamento. Io stesso sono precario e mi interfaccio con altri compagni della Federazione giovanile del partito, che sperano nella pace, in un futuro migliore, di vivere una vita dignitosa senza dover vivere per lavorare". Oltre a Mangani, nella lista del Pci della Circoscrizione di Ancona corrono: Maurizio Belligoni (Senigallia); Loretta Boni (Ancona); Luca Cercamondi (Senigallia), Vinicio Cerqueti (Ancona, da indipendente); Roberta Coletta (Ancona); Giuseppe Donninelli (Ancona); Ruggero Giacomini (Ancona); Maria Renata Priori (Sassoferrato). Durante l’evento al bar Da Dori alla Galleria Dorica, gli aspiranti consiglieri hanno parlato di una lista, la loro, "eterogena dal punto di vista anagrafico, di genere e di provienza lavorativa. Abbiamo candidati che provengono dall’esperienza dell’insegnamento, della dirigenza scolastica, in ambito sanitario, ma anche lavoratori precari e altri del mondo privato".