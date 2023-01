Il Pd all’attacco: "Ponte del Vallone chiuso da quattro mesi"

Ponte del Vallone, i residenti non possono più aspettare: "Sono passati quasi quattro mesi e il ponte del Vallone tra strada della Chiusa e località Molino Marazzana è ancora chiuso. È inaccettabile che un viadotto di tale importanza, in quanto collega due popolose frazioni come Vallone e Cannella e due strade principali come l’Arceviese e la Corinaldese, sia ancora interdetto al traffico" le parole del segretario del Circolo Pd Senigallia 3 Giovanni Margiotta e il Capogruppo Comunale del Partito Democratico Dario Romano intervengono sulla chiusura del ponte tra Vallone e Cannella.