Il Pd chiama Cinque Stelle e civici: "Patto per sindaco e programma"

"In vista delle elezioni a Osimo, vogliamo rivolgere un messaggio a tutti i cittadini e alle forze politiche che in questi anni, anche se all’opposizione, hanno dimostrato di lavorare in maniera costruttiva per la città. Crediamo che il buon lavoro fatto in questi anni sia un’ottima base da cui ripartire per una nuova stagione politica fatta di idee e valori condivisi". È il Partito democratico, insieme ai gruppi Energia nuova, Ecologia e futuro, OsiAmo e Popolari uniti per Osimo, tutti in maggioranza, a lanciare un messaggio in vista delle amministrative del 2024. Il terreno su cui le forze politiche vogliono confrontarsi ha però alcuni capisaldi non negoziabili. "Quello della sanità pubblica e della difesa dei servizi sanitari sul territorio (vedi il poliambulatorio), la priorità per i servizi sociali, per l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità e il sostegno alle famiglie, una pianificazione territoriale che si basa sulla sostenibilità, sulla rigenerazione urbana e sullo stop al consumo di suolo, il valore strategico dell’edilizia scolastica, un’amministrazione comunale che punti sempre più sulla digitalizzazione dei servizi". E ancora: "La risoluzione di alcuni nodi strategici della viabilità, la creazione di nuovi spazi pubblici per lo sport, la cultura e per la socialità dei cittadini e dei giovani, l’idea che le politiche culturali e turistiche siano una risorsa importante per il benessere sociale e per la crescita economica della città, che gli investimenti green sono ormai una strada obbligata per il futuro, il mantenimento della gestione pubblica di servizi fondamentali come l’acqua e l’igiene urbana ma anche una città più sicura e altro". Poi l’apertura: "Noi siamo aperti al dialogo con tutti i cittadini, le associazioni del territorio e le forze politiche con cui ci sono stati maggiori punti di contatto, a partire dal Movimento Cinque stelle e dalle liste di Progetto Osimo futura. Lo abbiamo dimostrato in questi anni, confrontandoci anche con amministrazioni di diverso colore politico per poter raggiungere risultati positivi per la nostra città. Siamo pronti a condividere un programma comune e una candidatura a sindaco che sia autorevole, capace di rappresentare questo nuovo progetto per la nostra città".

sil. sa.