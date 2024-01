Il Pd contro la maggioranza: "Uso padronale del potere. Rispettate le istituzioni"

Il caso dei favoritismi durante lo show di Popsophia dedicato a Raffaella Carrà e in generale la gestione della cosa pubblica da parte del centrodestra. Dopo il caso-Lupacchini, il Gruppo Pd di Ancona va all’attacco su temi già sviscerati, ma anche su nuovi argomenti: "La maggioranza sta facendo un uso padronale del potere, corregga il tiro. Chi amministra faccia attenzione al rispetto di quel complesso di principi e di regole, anche di comportamento, che salvaguardano la dignità delle istituzioni. In più occasioni, abbiamo notato una gestione a nostro avviso troppo ‘informale’ e superficiale da parte della maggioranza – è l’affondo dei consiglieri comunali del Partito Democratico che poi entrano nel merito – È inopportuno, ad esempio, che la Giunta conceda un patrocinio gratuito a un consigliere comunale per l’organizzazione di un evento legato alle sue competenze professionali. Non era mai successo prima. Allo stesso modo, non è corretto che un presidente di Commissione inviti a intervenire alle sedute, con diritto di parola, cittadini di sua conoscenza che non sono ufficialmente convocati come rappresentanti di associazioni o comitati: è il regolamento del Consiglio comunale a prescrivere alcune accortezze nelle convocazioni, e questo anche per ragioni di equità. E ancora, i collaboratori degli assessori non possono frequentare gli uffici comunali, rispondere al telefono, avere magari anche accesso a documentazione riservata, se non c’è un atto formale che ne preveda le esatte mansioni e responsabilità: su questo abbiamo depositato una richiesta di accesso agli atti e stiamo aspettando un riscontro. Per non parlare poi dell’iniquo trattamento nei confronti dei consiglieri comunali. Pensiamo alla recente inaugurazione della scuola materna Garibaldi o a quella del ponte di collegamento dell’Ospedale di Torrette, a cui sono stati invitati solo i consiglieri di maggioranza: uno strappo istituzionale. E pensare che si trattava anche di progetti portati avanti dal centrosinistra".

I consiglieri del Pd elencano una lunga serie di fatti e si collegano al caso più recente: "Secondo la Presidente della Commissione cultura Angelica Lupacchini e il Consigliere regionale Marco Ausili, le critiche della minoranza sull’organizzazione di Popsophia sarebbero di carattere personale. Affermazioni irreali, sintomo del fatto che il centrodestra ha una concezione padronale delle istituzioni e non coglie l’inopportunità di comportamenti che possono far pensare a favoritismi. A noi interessa riaffermare il concetto che chi gestisce la cosa pubblica deve farlo da umile servitore, non da ‘dominus’. La correttezza dei metodi non è ‘questione irrisoria’, come dice Ausili, è garanzia di serietà e democrazia".

Pierfrancesco Curzi