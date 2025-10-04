Il Pd contro Silvetti: "Assessori poco incisivi"

"Al brand ‘Grande Ancona’ corrisponde una grande giunta?". A chiederselo è il gruppo consiliare anconetano del Partito Democratico alla luce del post pubblicato sulla sua pagina social e l’intervista rilasciata ieri al Carlino a commento post-elettorale: "Il sindaco Silvetti sente il bisogno di confermare il suo impegno per la città, e chiede fiducia, all’indomani di un voto cittadino che sicuramente non ha promosso la giunta. Nessuno dei tre assessori candidati Andreoli (Lega), Battino e Caucci (Forza Italia, ndr) infatti si è avvicinato all’elezione in consiglio regionale. Sono gli stessi amministratori che ricoprono deleghe anche importanti per il capoluogo, dai servizi sociali alla scuola. Dopo oltre due anni di governo Silvetti, viene da pensare che l’operato della giunta, o almeno di buona parte di essa, non sia percepito come particolarmente incisivo da parte dei cittadini. La cosa non ci stupisce – attaccano i consiglieri Dem – Abbiamo segnalato più volte i limiti dell’assessorato ai servizi sociali, così come più volte ci siamo domandati quale fossero i reali compiti di un assessorato all’economia della notte, che è sempre apparso la copia superflua dell’assessorato ai grandi eventi. Il nostro obiettivo è costruire un progetto politico convincente e alternativo a quello delle destre. Ad Ancona il Pd è ancora il primo partito, con il 29% dei consensi, e la coalizione di centrosinistra alle regionali è risultata avanti a quella di centrodestra di circa 10 punti percentuali. Un’ottima base di partenza".