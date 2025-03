Il Pd di Ancona cambia volto. Da Pelosi alla Fiordelmondo: sarà lei la nuova segretaria

Da Simone Pelosi a Federica Fiordelmondo: il Partito Democratico di Ancona pronto a voltare pagina. L’assemblea comunale Dem sembra orientata verso un accordo di massima che vede l’attuale consigliera comunale dorica come la figura condivisa da tutto il partito per assumere le redini del partito. Un Pd locale che ha impiegato circa ventidue mesi per digerire e soprattutto metabolizzare la sconfitta alle comunali del maggio 2023, con una leadership, quella di Simone Pelosi, piuttosto sotto traccia. Nella seduta per direttissima di giovedì pomeriggio, nella storica sede della Casa del Popolo, alla Palombella, sono andati in scena alcuni passaggi dovuti e doverosi.

Intanto la fine del mandato dello stesso Pelosi, portato avanti fino alla scadenza naturale, la nomina dei membri della Commissione del Congresso di Ancona che si svolgerà nel giro di un mese e, appunto, la presa d’atto di un sostanziale accordo attorno alla figura di Federica Fiordelmondo. L’avvocata anconetana, al netto di colpi di scena dell’ultima ora, dovrebbe diventare ufficialmente la nuova segretaria del Partito Democratico di Ancona nella seduta congressuale; la data non è ancora stata fissata, ma l’appuntamento dovrebbe svolgersi tra la fine di marzo e, molto più probabilmente, la prima settimana di aprile. Come già accennato, tutte le correnti del partito anconetano si sono trovate d’accordo attorno al nome della Fiordelmondo, al punto dall’aver messo subito a tacere qualsiasi altra candidatura sotto forma di spifferi interni al palazzo. Il suo nome circolava da qualche settimana, adesso basta chiudere il cerchio tra un mese scarso. L’elezione del nuovo segretario comunale verrà effettuata attraverso il voto in un solo giorno da parte degli iscritti. Una serie di nomine quasi tutte al femminile quelle fatte e annunciate l’altro giorno, in alcun modo legate alla giornata odierna dedicata alle donne. Oltre alla Fiordelmondo è già al lavoro la Commissione congressuale formata dal presidente, Claudio Freddara, unico rappresentante maschile, e poi Eliana Maiolini e la capogruppo Dem in consiglio comunale, Susanna Dini. Durante i lavori dell’assemblea comunale di giovedì sono state presentate alcune modifiche più o meno sostanziali, tra cui il taglio dei componenti della stessa assemblea, passarti da 60 a 38, e la norma che consente di votare a tutti gli iscritti del circolo dorico anche se residenti fuori comune.