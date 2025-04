Il Pd: "Duemila persone all’evento di Fdi a teatro con capienza a 800 posti"

"Il concetto di sicurezza diventa inesistente e bypassabile: l’amministrazione Olivetti si sente forse emanazione della sicurezza tanto da autoescludersi da quelle norme da essa stessa imposte in occasione dell’evento per la candidatura di Acquaroli, organizzato a Senigallia da Fratelli d’Italia, al Teatro La Fenice: un evento che ha registrato a quanto risulta dalle dichiarazioni del commissario Guido Castelli e non solo, 2.000 presenze in una struttura che per sicurezza vera, non presunta, ne può contenere non più di 800, all’incirca" il comunicato del Pd Senigallia. All’evento ‘Dire Fare Marche’ il teatro era in effetti troppo piccolo per contenere le tante persone intervenute che hanno potuto seguire gli interventi da un teleschermo posizionato all’esterno e dalle altre sale presenti nel teatro e collegate in streaming.