Il Pd e Ricci esultano per il risultato: "E’ l’avviso di sfratto per Acquaroli. Il messaggio è chiaro: uniti si vince"

La festa in municipio è stata grande ieri e lì, attorno alle 20, è arrivato anche il candidato democrat alla presidenza regionale Matteo Ricci. "Una bellissima e meritatissima vittoria perché Michela ci ha creduto fino in fondo, non si è arresa dopo la sconfitta di qualche mese fa e ha dato una risposta di popolo ai fallimenti e allo spettacolo indecoroso del centrodestra che i cittadini di Osimo non meritavano – ha detto -. Il risultato è chiaro, una maggioranza netta al primo turno è la dimostrazione che questa città vuole cambiare e vuole una guida seria. Credo inoltre che Osimo abbia bisogno anche di essere pacificata dopo tanti mesi di conflitto e di litigi, quindi davvero in bocca al lupo a Michela. Ho deciso di iniziare il mio tour proprio dal teatro di Osimo perché sapevo che da qui sarebbe partita la primavera marchigiana e credo che questo voto, al quale hanno voluto dare un significato politico regionale, mandi un messaggio chiaro: uniti si vince. Da Osimo inoltre parte anche un avviso di sfratto alla giunta Acquaroli, siamo appena all’inizio. Stiamo costruendo un’alleanza del cambiamento e credo che questa città abbia dimostrato che le Marche vogliono cambiare marcia".

Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale del Pd, rilancia: "Il risultato dimostra che un centrosinistra unito con un candidato incredibile ha le carte in regola per vincere. E’ un avviso per Acquaroli. A livello regionale puntiamo ad andare tutti uniti". La segretaria regionale del Pd Marche Chantal Bomprezzi si complimenta con la prima donna sindaca di Osimo: "Complimenti a Michela e a tutte le candidate e i candidati consiglieri per questo straordinario risultato. La vittoria di Osimo dimostra che quando il centrosinistra è unito e radicato nei territori, può offrire un’alternativa credibile e vincente. Un ringraziamento speciale al Pd di Osimo per l’ottimo lavoro svolto. Da qui riparte la nostra sfida per riconquistare la Regione Marche, con passione, competenza e visione".

Presente anche Sergio Romagnoli del Movimento 5 stelle che ha esultato con Glorio. Dall’altra parte, il capolista di FdI Renato Frontini davanti alla sede in corso Mazzini e alla Staffolani ha detto: "Abbiamo fatto il massimo possibile. Siamo contenti, entriamo in Consiglio comunale non sappiamo ancora con quanti scranni. Faremo un’opposizione costruttiva, non come la minoranza che non ha mai partecipato. La corsa del centrodestra diviso probabilmente ha penalizzato ma questa adesso è la base per ricostruire il centrodestra osimano. Non credo e non crediamo assolutamente che quello di Osimo sia stato un laboratorio per le regionali né che questo risultato abbia ripercussioni sulle stesse".

In centro, a risultato ormai noto, è stato visto anche Dino Latini che ha raggiunto il suo studio ma non si è fermato: ieri sera le Liste civiche da sempre con lui presente hanno organizzato una cena in uno noto ristorante quasi a chiusura della campagna cui, però, non hanno partecipato, che ha generato chiacchiericcio e rumor sulla loro posizione. Non ha commentato l’esito, un silenzio definito da molti assordante.

s. s.