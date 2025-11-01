Il Pd ha scelto: il candidato è Dario Romano

Il candidato del Pd è Dario Romano: "ora al tavolo con la coalizione". Niente primarie dunque, il Partito Democratico ha scelto il suo candidato: è il capogruppo in consiglio comunale Romano, presidente del consiglio nella giunta Mangialardi.

"Ormai da tempo i gruppi tematici del partito stanno analizzando, studiando e soprattutto ascoltando la città per raccogliere idee e proposte che rispondano ai bisogni dei cittadini e delle cittadine, e che consentano una crescita organica, inclusiva e sostenibile. Idee e proposte che spaziano dalle politiche abitative all’identità dei borghi, dalla mobilità sostenibile alle politiche giovanili, dalla qualità ambientale allo sviluppo economico, che abbiamo voluto condividere con gli altri partiti della coalizione per costruire insieme un progetto di rinnovamento della città, significativo e radicale. Idee che troveranno un confronto ampio e diffuso in un’importante fase di ascolto, che intraprenderemo, insieme alla coalizione, con la città", spiega il Pd in un comunicato.

Un percorso iniziato anni fa quello che ha portato alla candidatura di Romano: "Ora spetta all’assemblea dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Senigallia il compito di discutere e confrontarsi su questa proposta".

Oltre alla candidatura spontanea dell’avvocato Domenico Liso, non ci sarebbero altri candidati: nei giorni scorsi sono stati fatti i nomi anche di Paola Curzi, ex consigliere comunale e assessore, e di Alessandra Olivetti, eletta un anno fa segretaria del circolo Pd Senigallia 1. "La decisione dell’Unione Comunale sarà condivisa con la coalizione in concomitanza con la dichiarazione degli altri possibili candidati dei partiti di coalizione. Se non sarà possibile giungere a una soluzione condivisa, si procederà alle consultazioni primarie", prosegue il Pd.

L’obiettivo del partito democratico è quello di trovare una quadra con la coalizione per un unico candidato: "La nostra roadmap propone di avere, entro la fine dell’anno, il candidato unitario del centrosinistra; per questo ci confronteremo con i partiti della coalizione".

Il Pd invita tutti a partecipare: "Sono momenti estremamente importanti per la vita civica cittadina: per questo motivo invitiamo iscritti e simpatizzanti alla partecipazione attiva, per riconoscere insieme il valore del percorso di rinnovamento che siamo orgogliosi di poter offrire alla città di Senigallia".