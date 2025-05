Il Pd intitola la sede a David Sassoli

"Il Circolo del Partito Democratico di Falconara annuncia con grande orgoglio l’intitolazione della propria sede a David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo". Ne dà notizia la segreteria guidata da Andrea Belegni. L’evento oggi alle 17.30, in occasione della Giornata dell’Europa. "Data simbolica che promuove il legame tra il pensiero e l’azione politica di Sassoli e il nostro impegno per una cittadinanza europea consapevole, giusta e solidale – recita una nota –. L’iniziativa rappresenta un punto di ripartenza fondamentale per la nostra comunità politica. In un tempo segnato da incertezze e sfiducia, vogliamo affermare con forza un’idea di impegno pubblico che ponga al centro la costruzione di pace, solidarietà tra stati e tra persone, dell’Europa federale disegnata nel Manifesto di Ventotene: principi che hanno guidato la vita e l’azione istituzionale di Sassoli, e che oggi diventano la stella polare del nostro cammino". Ci sarà Matteo Ricci, candidato dem alle Regionali. Seguirà la presentazione del volume ‘La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa’ di Claudio Sardo, che raccoglie gli interventi politici più significativi di Sassoli.