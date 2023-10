Il Pd organizza un incontro a un anno dal disastro

Oggi alle 17 al Circolo Acli Falco di Casine di Ostra è in programma un incontro organizzato da Pd e Diritti al Futuro per tracciare un bilancio a un anno dall’alluvione. Saranno presenti cittadini testimoni, il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, l’On. Augusto Curti, membro della commissione ambiente, il capogruppo PD in consiglio regionale Maurizio Mangialardi, la segretaria regionale PD Chantal Bomprezzi, Roberto Primavera per Diritti al Futuro e Antonio Minetti come portavoce del gruppo di lavoro sul fiume. A coordinare l’iniziativa, l’ex sindaco di Ostra Andrea Storoni. ‘Siamo prigionieri di uno stanziamento inadeguato alle necessità in questo tempo troppo prezioso da sprecare, tra somme urgenze e mancata progettazione’ – questo il tema dell’incontro – che segue quello organizzato da Confartigianato dove le imprese del territorio che hanno subito danni dall’alluvione del 15 settembre 2022, hanno incontrato il vice commissario, ingegner Stefano Babini, il Governatore della Regione Francesco Acquaroli che hanno elencato lo stato dei lavori, ma anche l’andamento dei risarcimenti per cui sono stati prorogati i termini fino al 31 ottobre e altri 55 giorni per le istruttorie.