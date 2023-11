Il Pd: "Ponte strada della Chiusa, è tutto fermo"

La scorsa settimana in Consiglio Regionale l’interrogazione di un consigliere regionale ha permesso all’assessore Aguzzi di spiegare lo stato di avanzamento dei lavori del ponte su Strada della Chiusa che collega le frazioni di Vallone e Cannella. "Come Pd di Senigallia - introducono il segretario Pd Senigallia 3 Giovanni Margiotta e il capogruppo comunale Dario Romano - abbiamo sollecitato un intervento, ponendo l’attenzione su un’infrastruttura fondamentale per la città, mentre l’amministrazione comunale continuava e continua ad avere occhi soltanto per Ponte Garibaldi". Un collegamento importante: "Sin da subito – sostiene Margiotta – era evidente l’importanza strategica del viadotto per i residenti e non solo. Le frazioni di Vallone e Cannella condividono tra l’altro una serie di servizi e piccole realtà commerciali che con l’inagibilità del ponte hanno subito danni economici ingenti tali da costringerli alla chiusura. Era chiara a tutti la necessità di ripristinare al più presto un ponte che non richiedeva dei lavori così importanti come per Ponte Garibaldi". Tredici i mesi di attesa: "Una sola cosa – concludono Margiotta e Romano - dovrebbero fare le destre cittadina e regionale, far sì che i lavori si concludano al più presto, evitandoci inaugurazioni e proclamazioni finali, perché la vicenda del Ponte della Chiusa ha rappresentato e rappresenta il fallimento della filiera di destra".