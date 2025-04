Il Pd riparte da Andrea Belegni: nuovo segretario

Il Circolo Pd di Falconara riparte da Andrea Belegni, 28 anni. Mercoledì scorso è stato eletto nuovo segretario comunale, in seguito all’assemblea cittadina. Prende il posto della segretaria uscente Loredana Pettinelli, attuale rappresentante dem in Consiglio, che è stata ringraziata per "l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha guidato il partito in questi anni e i consiglieri comunali per il lavoro quotidiano svolto con serietà e spirito di servizio".

"Iniziamo oggi a costruire il domani – le prime parole di Belegni – con l’ambizione di fare del Circolo un luogo aperto, inclusivo e capace di ascoltare i bisogni della comunità falconarese. C’è tanto da fare: rafforzare il dialogo con cittadini, mondo dell’associazionismo e organizzazioni sindacali, valorizzare il lavoro delle forze progressiste e costruire una proposta politica concreta, credibile e radicata nel territorio. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una politica militante, che sappia riscoprirsi vicina alle persone e che combatta l’ingiustizia sociale che attraversa il nostro tempo. Per fare questo, ci sarà bisogno dell’aiuto di tutte e tutti".

L’occasione è stata utile anche per confrontarsi con il gruppo consiliare e rilanciare il ruolo del Pd sul territorio. Era presente il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo, ringraziato per il costante supporto offerto al Circolo, segno di una comunità politica unita e solidale. All’assemblea hanno partecipato la tesoriera regionale Giorgia Sampaoli e il tesoriere provinciale Luca Bonventi. In chiusura dell’incontro, un momento conviviale per iscritti e simpatizzanti.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 9 maggio alle 17.30, quando la sede di via Bixio del Pd Falconara verrà intitolata all’indimenticato David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo.