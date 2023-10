Il Pd riparte da Pelosi. L’assemblea dem ha deciso. Sarà lui il "traghettatore"

Il Partito Democratico riparte da Simone Pelosi. Nessuna sfiducia, niente dimissioni, sarà l’ex consigliere comunale a traghettare i Dem verso la ricostruzione dopo la batosta alle comunali di maggio. Prima il tempo di metabolizzare quella sconfitta, raccogliere i cocci, rimboccarsi le maniche e provare a riprendersi la città nel 2028. L’assemblea di venerdì sera alla Casa del Popolo della Palombella ha detto questo e soprattutto ha rappresentato la base da cui ripartire.

Con una serie di parole d’ordine: "Basta piangere sul latte versato, sulle cause della sconfitta che abbiamo ben chiare _ guarda all’orizzonte Pelosi _, basta puntare il dito. Non serve più, voltiamo pagina altrimenti saremo destinati a scomparire. Dobbiamo ripartire da capo, umili e disponibili con la massima volontà condivisa. E poi l’altro punto politico fondamentale: basta veti, dobbiamo rimodulare la proposta e aprire a un campo più largo cercando una sintesi ovviamente. È necessario allargarci però, non vedo alternative. L’esperienza negativa delle amministrative dovrebbe averci insegnato qualcosa. Se guardo al fronte progressista dopo il voto vedo Rubini (Altra Idea di Città, ndr.) che ha fatto bene ma è rimasto solo, gli alleati di centro non sono andati bene, Verdi e 5 Stelle addirittura sono fuori dal consiglio. Le civiche hanno fatto bene e proprio da loro dobbiamo ripartire". Il Pd anconetano, a parte l’esperienza diretta dell’attività consiliare, torna a farsi vivo dopo quasi quattro mesi di silenzio e dopo il primo faccia a faccia di giugno. All’epoca Pelosi si era detto disponibile a rimettere il mandato; ieri sera i delegati Dem hanno condiviso il documento politico presentato dallo stesso Pelosi.

Avanti so vada dunque: "Sarei stato disposto a fare un passo indietro, in fondo ho guidato il partito alle elezioni perse _ fa mea culpa il segretario del Pd dorico _. Abbiamo perso 3.500 voti rispetto alle amministrative del 2018, ma siamo sempre il primo partito in città, questo non va dimenticato. Ci siamo cullati del consenso passato, puntando solo sulla qualità dell’operato della giunta Mancinelli, che lo ribadirò sempre, ha fatto un ottimo lavoro. Semplicemente non ci siamo accorti che il mondo stava cambiando e che un ‘Mancinelli tris’ non era l’idea migliore. La destra questo cambiamento lo ha intercettato e ci ha lavorato fino a vincere le elezioni". A proposito di giunta, oltre a pezzi di quella squadra che ha governato dieci anni, a consiglieri comunali e membri del partito, l’altra sera alla Casa del Popolo c’era anche Valeria Mancinelli, oltre alla segretaria regionale Chantal Bomprezzi. Unico assente, giustificato, il segretario provinciale e sindaco di Agugliano Thomas Braconi.