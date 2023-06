Il Pd riunisce la segreteria Pelosi rischia

Riunire segreteria e direttivo del partito trainante e preparare l’attività in consiglio comunale. Dopo la batosta al ballottaggio per le comunali del 29 maggio scorso il centrosinistra si lecca ancora le ferite e si prepara a compiere ciò che non ha mai fatto in vita sua: l’opposizione. Nelle prime due settimane dopo il voto delle amministrative il Partito Democratico cittadino in particolare ha dovuto metabolizzare un risultato pesante e inatteso. Serviranno cambiamenti vista la portata della sconfitta e tutto ciò verrà portato nelle sedi opportune dove le diverse anime Dem si scontreranno in una sorta di Ok Corral. La segreteria di Simone Pelosi è a rischio, sebbene i suo incarico va in scadenza nel 2024. Le riunioni di segreteria e direttivo, in programma la prossima settimana, chiariranno la direzione presa dal partito in ambito locale, sulla spinta delle influenze esterne. Sempre la prossima settimana, tra martedì e mercoledì, si riuniranno anche gli 11 membri di minoranza in consiglio comunale del gruppo di centrosinistra. Guidati, almeno per ora, dalla candidata sindaco Ida Simonella, dovranno gettare le basi in vista di cinque anni all’opposizione. Non sarà facile per loro così come non sarà facile per la destra governare e i primi segnali per loro sono emblematici. La rappresentanza più ricca in consiglio sarà quella Dem con 6 membri (Dini, Foresi, Vecchi, Giangiacomi, Petrelli, Fiordelmondo) a cui si aggiungono la Simonella, Pesaresi, Urbisaglia Mandarano e Fagioli.