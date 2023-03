Il Pd si ricompatta E si rivedono tutti

Il Pd locale si è ricompattato formalmente e definitivamente ieri al teatro Panettone nel nome di Ida Simonella, un abbraccio che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Le due fronde hanno fatto buon viso a cattivo gioco, sotterrando l’ascia di guerra e hanno raccolto la mano tesa della candidata. Non è un caso se ieri mattina alla prima assemblea provinciale Dem la Simonella si sia intrattenuta in tono molto amichevole con membri storici del Pd che le avevano girato le spalle. Da Fabio Sturani e il figlio Daniele agli avvocati Michele Brisighelli ed Ezio Gabrielli. Presente in sala anche il sindaco della giunta precedente, Fiorello Gramillano e tre consiglieri regionali, Romano Carancini e Antonio Mastrovincenzo, sostenitori della Bomprezzi e della Schlein, e Maurizio Mangialardi, al contrario vicino alla Michela Bellomaria e al presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Al Panettone hanno assistito ai lavori anche altri ex assessori, Enrico Turchetti, Marcello Pesaresi. Chi non ha ceduto alle lusinghe della nuova pace in casa Dem sono stati Gianni Ciotti e David Favia, ieri mattina all’auditorium della Fiera per Silvetti.