Il Pd sposta il mirino: "A Torrette fatti gravi"

"La destra non cambi la narrazione ma risponda nel merito della questione". Gli organi politici territoriali del Partito Democratico cambiano bersaglio e spostano l’attenzione sul disagio sociale la mancanza di sicurezza, partendo dall’aggressione ai due infermieri aggrediti al pronto soccorso di Torrette. La polemica sull’opportunità da parte dell’assessore Orlanda Latini, madre del giovane arrestato per i fatti di martedì notte, di restare al suo posto viene messa da parte e a parlare sono i segretari provinciale e comunale del Pd, Thomas Braconi e Simone Pelosi. Il maggiore partito di opposizione si è spaccato a tutti i livelli, a partire dal Gruppo consiliare di Ancona dopo che Giacomo Petrelli si era dissociato dalla nota stampa diffusa il giorno dopo i fatti di cronaca di Brecce Bianche: "Quanto accaduto all’ospedale regionale di Torrette è un fatto gravissimo di inaudita violenza _ scrivono Braconi e Pelosi _. Tutto ciò che è accaduto in quella giornata impone invece di affrontare due urgenze: la prima è un evidente disagio sociale che colpisce i nostri giovani con episodi violenti sempre più diffusi e drammatici; la seconda è l’assoluta assenza di sicurezza in cui sono costretti a lavorare i nostri sanitari a partire dai pronto soccorso, sempre più valvola di ‘sfogo’ di una rabbia diffusa nei cittadini che vede collassare, per colpa della destra, il nostro sistema sanitario nazionale". Braconi e Pelosi non fanno alcun riferimento all’assessore Latini e al figlio: "La questione non è quindi su chi sia l’autore del gesto, ma la ferma condanna di quanto accaduto e le azioni conseguenti che devono essere intraprese da chi governa. E visto che città, regione e Stato hanno lo stesso colore politico c’è poco da capire su di chi siano le responsabilità. Troppe volte abbiamo visto la destra scendere in piazza o attaccare e chiedere sicurezza e tolleranza zero quando l’autore delle violenze è una persona emarginata. Ora ci attendiamo la stessa, ferma posizione su quanto accaduto. Ribadiamo, inoltre, la nostra piena solidarietà ai nostri sanitari, alle forze dell’ordine ed ai cittadini oggetto di tale violenza. Per quanto riguarda noi, stiano tranquilli a destra: siamo e saremo compatti".