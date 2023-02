Il Pd: "Subito un consiglio sulla sanità"

"Si convochi subito un Consiglio comunale aperto sulla Sanità, come fatto giustamente a Jesi dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo". Il Partito Democratico torna alla carica per chiedere risposte ai problemi – dicono – da loro "subito segnalati" come "le chiusure dei servizi sanitari, in primis la radiologia, a seguire la medicina legale, le carenze dei medici di base, i pensionamenti del personale medico non sostituito, il depauperamento del personale agli sportelli del poliambulatorio di via Rosselli con gravi disagi per i cittadini". E ancora: "La chiusura del Centro diurno per malati di Alzheimer, unica concreta possibilità di aiuto per le famiglie colpite da questa terribile malattia degenerativa". E infine, aggiungono, "la chiusura dell’Umee e Umee (Unità multidisciplinari età evolutiva e adulta) e Adi (Assistenza domiciliare integrata) nel presidio di Castelferretti". Le critiche alla giunta Signorini: "Alla nostra amministrazione non importa nulla della salute dei cittadini tranne quando fa bella figura con una associazione che promuove screening – accusano -. Vorremmo sapere che fine abbia fatto l’ordine del giorno del Consiglio comunale che invitava l’amministrazione a farsi carico della prevenzione per effetto dell’inquinamento dell’aria. Nonostante questo importante impoverimento dei servizi sanitari territoriali non è mai stata accolta la nostra richiesta di un confronto con i referenti regionali e dell’Asur-Area Vasta oggi Ars e Ast in un Consiglio comunale aperto con la cittadinanza".