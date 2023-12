Il Pd valuta anche un esposto: "Figuraccia di pessimo gusto. Come chi butta rifiuti in strada"

Le vecchie fioriere degli arredi urbani accatastate dietro il parcheggio dello stadio Del Conero: insorge il Pd, con la consigliera comunale Ida Simonella, che attacca la giunta Silvetti. E si prospetta l’ipotesi di un esposto in Procura. "Come quelli che buttano i materassi o il frigo rotto dove capita...!?". Inizia così il post pubblicato su Facebook dall’ex candidata sindaco per il centrosinistra, che paragona (provocatoriamente) la nuova amministrazione a chi sporca la città con discariche qua e là. "È un’immagine pessima – sbotta Simonella, raggiunta al telefono dal Carlino – Se sia una discarica autorizzata o meno, questo va capito. Bisogna approfondire la questione e lo faremo".

Il post della consigliera ha raggiunto svariate decine di like e commenti in pochi minuti, con qualcuno che – sotto il messaggio social – ha invocato addirittura l’intervento della Procura ventilando l’ipotesi di un "esposto". Ma Simonella sceglie una via più diplomatica e smorza i toni: "Se ci sono gli estremi di un reato, si farà un esposto. Sempreché – dice – quell’area sia interessata da illeciti, faccia parte dell’Ente Parco del Conero e che la discarica non fosse autorizzata". Insomma, bisogna capire se è solo una faccenda di immagine o se, tra penumatici, mobili rotti e celle frigorifere, ci sia dell’altro. "Certo è che il primo livello di figuraccia c’è", sottolinea Simonella. Non è dato sapere se quelle fioriere siano quelle che l’attuale amministrazione comunale ha intenzione di recuperare (insieme alle piante al loro interno) o se, invece, siano quelle destinate ad essere definitivamente smaltite.

"L’iter di smaltimento cambia a seconda del materiale di cui è fatto il rifiuto. Ad ogni modo, l’immagine che ne esce è comunque di un degrado pazzesco – commenta l’ex braccio destro del sindaco Valeria Mancinelli – Se quei vasi erano lì per essere gettati, è una brutta immagine. Se si trovavano lì temporaneamente per essere recuperati, beh, è passato un mese dalla rimozione (era il 29 novembre, ndr). E la domanda da porre a chi amministra la città è: ´Cosa avete fatto in tutto questo tempo? Pensavate davvero di recuperare le fioriere e le piante lasciandole marcire all’aria aperta, esposte così alle intemperie? Come la metti, la metti grave – fa lei – Accatastare gli arredi urbani in quella zona è di cattivo gusto" conclude la consigliera comunale del Pd, Ida Siomnella.

Le isole tecnologiche acquistate dalla precedente amministrazione, che erano malfunzionanti e ultra criticate, erano state rimosse dal governo Mancinelli II. Quelle, fino a poco tempo, pare si trovassero nel magazzino comunale dell’ex mattatoio, a Vallemiano.

Nicolò Moricci