Il Pedale Chiaravallese subito in strada: buoni risultati nelle sfide pasquali

Pronti… via! E’ iniziata il 24 marzo scorso a Sant’Elpidio a Mare la stagione del Pedale Chiaravallese, ai nastri di partenza del nono trofeo Renzi gli Esordienti primo e secondo anno guidati dagli allenatori Massimo Manoni e Filippo Caimmi coadiuvati da Massimiliano Palombi, Roberto Ripanti, Davide Leoni e Giovanni Schiaroli. "Una stagione dalle grandi aspettative – sottolinea Manoni – obbiettivo plasmare i futuri protagonisti del ciclismo a livello prof attraverso la creazione della nuova Zero24 Cycling team che racchiude il meglio del ciclismo marchigiano nelle categorie Allievi 1’ e 2’ anno e Juniores che trova solide basi nella categoria Giovanissimi e nella sempre più nutrita scuola di ciclismo".

A S. Elpidio primo podio stagionale per Riccardo Barbini (2’), onorevoli piazzamenti per Alessandro Pazzaglini (8’) e Carlo Zanella (9’), in contemporanea in gara a Lucca gli Esordienti 2’ anno (bene Alessandro Senesi, Stefano Alessandrini e Erik Salladini). Sfida al maltempo nei giorni di Pasqua sulle strade della Toscana (Montevarchi) per gli Esordienti 1’ e 2’ anno, apprezzabili risultati per Barbini, Manoni e Zanella sul percorso di 30 km, una salita di 1.5 km con pendenze fino all’8%. Condizioni meteo al limite il giorno di pasquetta per gli esordienti 2’ anno (Alessiani, Lucchetti, Montesi, Nisi, Senesi e Ranieri la nutrita rappresentanza del Pedale Chiaravallese, assenti per motivi di salute Costantini, Salladini e Vignaroli). Le numerose cadute (Ranieri costretto al ritiro) e la pioggia hanno consigliato prudenza agli atleti marchigiani che hanno deciso di evitare rischi nella volata finale.

g. a.