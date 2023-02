"Il pensiero in mostra" con la Società filosofica italiana

‘Il pensiero in mostra: la narrazione di sé tra concetto e immagine’. E’ il titolo del seminario organizzato dalla sezione di Ancona della Società filosofica italiana che si terrà oggi (ore 15) nella sede della Federazione Marchigiana Banche di credito cooperativo. Il seminario, sottolinea la professoressa Bianca Maria Ventura, presidente della SFI di Ancona, "intende approfondire i presupposti culturali del ‘portare in mostra’ percorsi, pensieri e concetti, e in particolare promuovere la riflessione sulla funzione dell’immagine nell’esercizio del pensiero, del ricordo e del racconto nella costruzione della conoscenza di sé e della relazione con l’Altro".